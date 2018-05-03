На днях вступило в силу Постановление правительства РФ, которое разрешает перевозку грудных детей в
Оказывается, сотрудники Российских ж/д дорог многое скрывают от потребителей услуг, совершающих путешествия по стране.
Большинство людей, собираясь в поездку, предпочитают путешествовать по России железнодорожным транспортом. Однако цены на
Проездной документ на поезд лучше покупать заранее — это известно всем. Однако запланированная поездка
Все мы строим планы заранее. Но порой обстоятельства меняются молниеносно, и нужно срочно уехать.
В жизни всегда есть место непредвиденным обстоятельствам. Если срочно потребовалось обменять или вернуть заранее
Интернет прочно вошел в нашу жизнь и значительно облегчил будни, позволяя экономить силы и
Доступность интернета существенно облегчает жизнь — не у каждого есть время стоять в очереди
Стоимость железнодорожных билетов — одна из главных статей расходов любого путешественника. Поэтому приятно, когда
Каждый путешественник, планируя поездку, мечтает о комфортабельном и оптимальном по стоимости средстве передвижения. Билеты