В поезде «Сапсан» сообщением Санкт-Петербург — Москва в воскресенье, 4 августа, произошел пожар. Причиной возгорания стал человек, забравшийся на крышу состава. Как выяснилось, зацепившийся за крышу «Сапсана» мужчина погиб. По факту возгорания Следственный комитет начал проверку. Следователи выяснили, что погибший молодой человек — житель Подмосковья 2001 года рождения. При себе у него было снаряжение зацепера. Как сообщила официальный представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, зацепер сел на поезд «Сапсан» в Твери и был без друзей. дальнейшем он забрался на крышу поезда «Сапсан» сообщением Санкт-Петербург — Москва. Произошло искрение в токоприемнике, из-за чего и начался пожар. Возгорание удалось быстро ликвидировать, даже без эвакуации пассажиров.
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