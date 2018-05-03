С начала сентября 2018 года пассажиры поездов дальнего следования могут заказать многоразовое питание у проводника. Услуга введена в 175 поездах АО «ФПК» — дочернего общества РЖД. Ранее дополнительное многоразовое питание можно было заказать только при покупке билета. Пока услуга предоставляется в поездах, где есть вагоны-рестораны. Любой пассажир может выбрать из меню понравившиеся блюда и составить заказ на весь маршрут следования. В меню доступны мясные, рыбные и вегетарианские блюда. Отдельно составлен рацион для детей. На время поездки можно подобрать собственный режим питания, на выбор три варианта:
- «Полный пансион» — завтрак, обед и ужин;
- «Полупансион» — завтрак и ужин;
- «Только завтрак», «Только обед» или «Только ужин».
|Тип вагона/тип питания
|«Люкс»
|СВ
|Купейный
|Плацкартный
|завтрак
|430 руб.
|370 руб.
|250 руб.
|210 руб.
|обед
|610 руб.
|500 руб.
|370 руб.
|300 руб.
|ужин
|500 руб.
|430 руб.
|310 руб.
|270 руб.