Опция «Поймай билет»

Опция «Поймай билет»

Все мы строим планы заранее. Но порой обстоятельства меняются молниеносно, и нужно срочно уехать. Как быть, если вам требуется быстро купить билеты на поезд, а подходящих нет? Выход есть — воспользуйтесь нашей специальной услугой «Поймай билет», которая оповестит вас о появившихся в продаже талонах на нужное вам направление.

Как воспользоваться опцией?

Опция предназначена для людей, желающих купить ж/д билеты через интернет. Воспользоваться ею просто — введите на главной странице сайта необходимые параметры поиска. Система выдаст все поезда, идущие в нужном направлении. Если имеются свободные билеты, вы сможете сразу их забронировать и оплатить онлайн. Если билетов нет, рекомендуем воспользоваться опцией «Поймай билет». Соответствующую кнопку вы найдете в результатах поиска. Система запросит ваш контактный номер телефона или e-mail. Как только появятся билеты, вам придет уведомление на указанные контакты. Остальное — дело техники. Оплатите поездку онлайн и распечатайте посадочный талон. Опция «Поймай билет» бесплатна и работает на любых направлениях РЖД. Но имеет небольшое ограничение: один пользователь может приобрести лишь один «пойманный» билет.
Если нет свободных билетов на поезд, подключите опцию «Поймай билет».

Почему появляются свободные билеты?

Услуга «Поймай билет» оповестит об отказных билетах на конкретный маршрут, если ранее все места были забронированы Приобрести проездной документ на поезд, в котором нет свободных мест, кажется нереальным. Но это возможно, поскольку:
  • часть мест резервирует РЖД для своих нужд — если среди них остаются свободные, они появляются в продаже;
  • происходит возврат билетов — не всем людям удается совершить поездку, и купленные билеты возвращают;
  • к составу присоединяют дополнительные вагоны — зачастую так поступают с составами популярных направлений.
Таким образом, опция «Поймай билет» поможет вам быстро и просто решить проблему с покупкой железнодорожных билетов.

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Отзывы пассажиров: 1

  1. Ирина

    Интересует билет на поезд в плацкартном вагоне 259С 14 июля 2023г.(Ростов Главный - Санкт-Петербург Московский вокзал) , отправление в 10.48

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Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://zhd-online.ru/
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