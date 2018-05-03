Как пользоваться электронными билетами?

Как пользоваться электронными билетами?

Интернет прочно вошел в нашу жизнь и значительно облегчил будни, позволяя экономить силы и время. Например, общаться или покупать билеты на поезд, не выходя из дома. И хотя услуга покупки билетов онлайн существует уже несколько лет, ей мало кто пользуется. Многие пассажиры просто не знают о данной опции или боятся раскрывать данные банковской карты. Других же смущает, что вместо полноценного бумажного билета они получают распечатку. Мы постараемся развеять эти заблуждения и расскажем, как работает электронная система бронирования жд билетов и почему она безопасна.

Что представляет собой система бронирования билетов?

Система бронирования билетов позволяет заранее приобрести проездной документ на необходимое направление. Просто задайте в предложенной форме необходимые параметры: маршрут, дату и время отправления. Система подберет и выдаст информацию обо всех составах со свободными местами, курсирующих в нужном направлении. После бронирования, на ваш e-mail придет уведомление о заказе. После оплаты вы получите электронный бланк, аналогичный приобретенным через кассу билетам. На нем содержится вся информация о поездке, фамилия и имя пассажира, а также QR-код с зашифрованной информацией. Останется лишь превратить электронный жд билет в посадочный талон: обменять его на бумажный аналог в привокзальной кассе или распечатать на специальном терминале. Чтобы попасть на поезд, достаточно предъявить проводнику паспорт и любой вариант билета перед посадкой в вагон.
Электронный проездной документ доступен в личном кабинете сразу после оплаты.
Также электронный жд билет можно скачать на смартфон. Если вы путешествуете по России, распечатывать электронный проездной документ не обязательно. При посадке в вагон можно показать проводнику QR-код со смартфона. В иных случаях придется распечатывать бумажный аналог, иначе на поезд вас не пустят. Электронная регистрация билетов — самый простой и удобный способ отправиться в поездку на поезде. На страничке заказа содержится подробная инструкция по оформлению покупки. Не беспокойтесь за данные вашей карты — система имеет высокую степень защиты, она давно отлажена и работает без сбоев, позволяя приобретать жд билеты на любые маршруты.
На всех бланках билетов, приобретенных через интернет, проставляется специальный логотип «ЭР».

Как приобрести детские билеты?

Процедура практически идентична покупке ЖД билета для взрослого пассажира. Однако существуют некоторые нюансы, которые нужно учитывать при оформлении билета на ребенка:
  • возможность льготного проезда — дети младше 5 лет вправе путешествовать бесплатно, а от 5 до 10 лет — получать скидку;
  • обязательное наличие сопровождающего — детям до 10 лет запрещается ездить в поездах без взрослого сопровождающего;
  • другие документы — для ребенка младше 14 лет информация для покупки билета берется из свидетельства о рождении, поэтому проводник будет требовать его оригинал. Детям старше 14 лет жд билет покупается по паспорту.
Для поездки внутри страны можно обойтись заверенной копией свидетельства о рождении ребенка.

Покупка билетов за рубеж

Как пользоваться электронным ЖД билетом и зачем на нем нужен QR-код? Инструкция по покупке электронных ж/д билетов для детей, взрослых и за рубеж Установленные на РЖД правила проезда не особо отличаются от международных. Но некоторые различия все же есть. В других странах действуют иные условия: Опытные пассажиры советуют иметь на руках распечатку электронного билета или обычный бумажный проездной документ. Это поможет избежать возможных проблем в процессе путешествия.
Распечатайте и храните бумажный экземпляр ЖД билета до конца поездки за рубеж.

Важная информация

Чтобы избежать различных недоразумений, ознакомьтесь с некоторыми важными правилами:
  1. Если вы приобрели онлайн-билет, а позже оформили аналогичный проездной документ в железнодорожной кассе, электронный талон автоматически аннулируется.
  2. Внимательно следите за правильностью заполнения информации. Внутренние рейсы допускают ошибки в билете на поезд в одну букву и одну цифру. Но если вы отправляетесь за границу, ошибок быть не должно.
  3. При оформлении билета вы указывает свои личные данные, а значит другой человек не сможет воспользоваться проездным документом.
Покупая билет на поезд онлайн, вы экономите самый ценный ресурс — время. При этом в спокойной домашней обстановке гораздо проще выбрать наиболее подходящий состав, дату, место и цену.

19 583
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Вам также может быть интересно
Младенцев до 1 месяца разрешено перевозить в поездах без свидетельства о рождении
0 580
На днях вступило в силу Постановление правительства РФ, которое разрешает перевозку грудных детей в
ТОП 5 тайн РЖД, которые позволяют экономить!
0 2 222
Оказывается, сотрудники Российских ж/д дорог многое скрывают от потребителей услуг, совершающих путешествия по стране.
Как сэкономить на покупке ЖД билетов?
0 20 722
Большинство людей, собираясь в поездку, предпочитают путешествовать по России железнодорожным транспортом. Однако цены на
Возврат ЖД билетов
9 179 740
Проездной документ на поезд лучше покупать заранее — это известно всем. Однако запланированная поездка
Опция «Поймай билет»
1 14 913
Все мы строим планы заранее. Но порой обстоятельства меняются молниеносно, и нужно срочно уехать.
Как обменять билеты на поезд?
0 72 504
В жизни всегда есть место непредвиденным обстоятельствам. Если срочно потребовалось обменять или вернуть заранее
Как быстро купить билеты на поезд?
0 10 824
Доступность интернета существенно облегчает жизнь — не у каждого есть время стоять в очереди
Стоимость билетов
0 14 057
Стоимость железнодорожных билетов — одна из главных статей расходов любого путешественника. Поэтому приятно, когда
Акции РЖД
8 127 741
Каждый путешественник, планируя поездку, мечтает о комфортабельном и оптимальном по стоимости средстве передвижения. Билеты
Билет за 90 дней
0 16 867
Для заядлых путешественников покупка билетов — привычное дело. Но если человек не знаком с

Отзывы пассажиров: 1

  1. Михаил

    Похоже скоро потребуется. С декабря 2021 года при посадке в поезд нужно будет предъявить QR-код, говорящий о наличии прививки.

    Ответить
Оставить отзыв:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://zhd-online.ru/
билеты онлайн