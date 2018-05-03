Так полюбившаяся пассажирам акция «День рождения» возвращается. Каждый именинник сможет купить талон на поезд с 50% скидкой.

Условия предоставления скидки

Получить скидку можно в привокзальной кассе после предъявления паспорта.

Попутчики

Акция проводится в целях стимулирования спроса на пассажирские железнодорожные перевозки. Именинники получат льготу, если отметили свой день рождения за неделю до или за неделю после отправления поезда. По тарифу «День рождения» можно забронировать место в вагоне эконом или бизнес-класса.Акция «День рождения» распространяется не только на именинника. Оформить поездку по привлекательной цене вправе еще 3 ваших друга или родственника. Обязательное условие — покупка всех проездных документов должна производиться в одно время.