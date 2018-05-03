Так полюбившаяся пассажирам акция «День рождения» возвращается. Каждый именинник сможет купить талон на поезд с 50% скидкой.
Условия предоставления скидкиАкция проводится в целях стимулирования спроса на пассажирские железнодорожные перевозки. Именинники получат льготу, если отметили свой день рождения за неделю до или за неделю после отправления поезда. По тарифу «День рождения» можно забронировать место в вагоне эконом или бизнес-класса.
Получить скидку можно в привокзальной кассе после предъявления паспорта.