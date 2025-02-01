равиль – отзыв о поезде №081И Ехать далеко и скажу что в поезде чисто и аккуратно. Была проблема с окном, ее решили уже через два часа. Всякое бывает, но главное что проблема решена. Проводницу почти не видел, но считаю что на справилась со своими обязанностями.

Катерина – отзыв о поезде №081И Чистый поезд. В купе мне понравилось: полки комфортные, спать удобно. Постельное белье и другие принадлежности для сна в отличном состоянии. Без прорех, пятен и дырок. Понравилось питание, которое взяла. Вкусно и разнообразно!

Диана Маркина – отзыв о поезде №081И В вагоне тепло и чисто, но не душно. Во время поездки не возникало неприятных ситуаций. Если что-то было нужно, то проводники быстро реагировали и помогали. Понравилось, как они поддерживают чистоту. Весь путь что-то протирали и мыли. Молодцы!

Аля – отзыв о поезде №097Э Это не поезд, а ФУУУУУ. Грязный, старый, в туалете шмонит так, что весь вагон нюхает. Антисанитария полная. Чтоб я еще хоть раз на нем… :x

Саня – отзыв о поезде №097Э Хочу выразить благодарность нашим проводницам, которые были очень приветливыми девушками. Мне поездка очень понравилась.

София – отзыв о поезде №097Э Благодарю проводников за доброжелательную атмосферу и хорошее обслуживание. Сам поезд вполне нормальный. Доехали хорошо и без происшествий. Немного напрягают долгие остановки по 40-50 минут, на которых не работает ни кондиционер, ни печка.

Филипп – отзыв о поезде №075Э Это дикий ужас. Не ожидал, что такое говно еще ездит по рельсам. 1 из 10

ОЛЯ – отзыв о поезде №075Э Здравствуйте. Я сразу перейду к делу. Розетки есть, но они не работают, вагоны пошарпанные, купе старые, ехать невозможно. Впечатление отвратительное.

Лариса Ивановна – отзыв о поезде №075Э За неимением других вариантов пришлось ехать на этом поезде. По итогу в середине пути у нас просто выключилось освещение. И до конца поездки так и не включилось. Во время подъезда к станции проводники и люди повключали фонарики на телефонах.

Валерия – отзыв о поезде №091И Езжу этим поездом уже не первый раз и все нравится. Плацкарт в отличном состоянии. Очень чистенько и уютно. Биотуалеты комфортные. В наличие есть все, начиная от туалетной бумаги и жидкого мыла и заканчивая накладками на сиденье унитаза.

Эльмира – отзыв о поезде №091И Брала билет в купе. Никаких серьезных замечаний нет. Проводники работают на совесть, слаженно и профессионально. Очень приветливые и дружелюбные. На замечания реагируют без хамства.

Светлана Иосифовна – отзыв о поезде №091И Я осталась недовольна поездкой и сейчас расскажу в чем была проблема. Дело в том, что у нас был только один проводник на 2 вагона. Как вы понимаете, он то тут, то там. Двери между вагонами постоянно были открыты и задувало ветром. Не самое приятное ощущение во время поездки.

Наталия – отзыв о поезде №973Э Очень хороши и удобный поезд. Хорошая работа проводников. Не понравилось только что с нами ехала бригада каких-то узбеков, было сразу видно что строители. Они разговаривали на своем языке громко и матерились.

Килейко Вадим – отзыв о поезде №973Э Очень хороший поезд. В купе комфортно и удобно ехать. Проводницы бывалые и видно, что знают свое дело хорошо. Была даже курилка, куда можно было спокойно выйти покурить. Я остался доволен поездкой.