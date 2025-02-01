Расписание поездов Усть-Катав - Верхний Уфалей
Какие поезда ходят по этому маршруту
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наличию билетов, необходимо обновить информацию:
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Погода на станциях Усть-Катав и Верхний Уфалей
Маршрут движения поездов Усть-Катав - Верхний Уфалей
Расстояние между станциями составляет
345
км.
Приблизительное время следования составляет:
9 ч. 44 мин.
-
9 ч. 1 мин. –
время в пути на поезде 102Й (самый быстрый поезд);
-
10 ч. 3 мин. –
время в пути на поезде 573С (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 5
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Усть-Катав - Верхний Уфалей
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Карта маршрута Усть-Катав
- Верхний Уфалей
Стоимость билетов на поезд Усть-Катав - Верхний Уфалей по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
-
Плацкарт: 2796 рублей.
-
Купе: 4194 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Ехала в 11 вагоне. Само состояние вагон вполне преемлемое. Понравилось отношение проводницы. Очень приятная женщина. Можно поставить смело 8 из 10.
Впервые ездил в этом направлении, поездка получилась не такой как я себе представлял. И в первую очередь здесь следствие поведения проводниц. Они крайне негостеприимно отвечали на вопросы и видно было что эта работа им поперек горла стоит. Спрашивается – зачем вообще этим всем заниматься? Найди себе другую работу!!!
Хамка а не проводница! Я ей замечание сделала что в вагоне куча песка и пора бы наверное подмести, так она еще и огрызается, что даст мне веник, чтобы я подметала!!!! Совсем уже страх потеряли на своей этой железной дороге!!!!!!!!!
Хотела бы рассказать о нашей ситуации которая возникла по пути. Дело в том, что в нашем вагоне все было ОК и работало до конца поездки. Так как мы ехали летом, внутри поезда было жарко и невозможно дышать без работы кондиционера. В соседнем вагоне он почему-то сломался и перестал работать. Поэтому проводники (и за это им большое человеческое спасибо!!!!) приняли решение и подселили к нам стариков, которые были в соседнем вагоне. Их перевезли к нам, чтобы им было нормально ехать. Я сама врач и знаю, что у пожилых людей из-за жары могут быть проблемы с сердцем. Поэтому спасибо огромное что у нас есть еще в стране отзывчивые люди!
Поездка прошла хорошо. Проводники были вежливыми и не навязчивыми. Лотерейки не впаривали. Просьбы выполняли быстро.
Ехала 21.09.2021 и могу сказать что меня все устроило! На 100%! Рекомендую!!!
Поездка прошла хорошо. Не душно. Проводницы улыбались. В вагоне был кипяток в любых количествах. Белье постельное немного староватое. Но вообще норм. Ехать можно.
Очень понравилось. За те 12 часов которые я ехал в этом поезде – проводница убиралась 2 раза влажной уборкой. Туалет был вообще очень чистый и приятный. Я удивился, потому что не ожидал что в поездах может быть так чисто. Заслуга проводницы.
Вагон подгулявший. Тут шатается что-то, там открутилось, там обломано. Не спорю – чисто. Но все же хотелось бы чтобы заменили вагоны на более современные. Где хотя бы есть над каждым местом отдельная розетка для зарядки телефона.
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