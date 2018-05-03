ОАО «РЖД» в сентябре 2019 года планирует провести модернизацию второго пути перегона Большая Вишера – Малая Вишера, а также сменить стрелочные переводы на станциях Торфяное и Решетниково. Поэтому в связи с производством работ компания внесла изменения в расписание электропоездов «Сапсан» с 9 по 19 сентября 2019 года.
Так, не будут курсировать следующие «Сапсаны»:
Отправлением из Санкт-Петербурга
Отправлением из Москвы
- № 761 Санкт-Петербург – Москва — 14, 15 сентября;
- № 763 Санкт-Петербург – Москва — 14, 15 сентября;
- № 765 Санкт-Петербург – Москва — с 9 по 18 сентября.
- № 762 Москва – Санкт-Петербург — 14, 15 сентября;
- № 764 Москва – Санкт-Петербург — 14, 15 сентября;
- № 766 Москва – Санкт-Петербург — с 9 по 18 сентября.
Также обратите внимание на изменения в расписании движения поездов по маршруту Санкт-Петербург – Москва
с 9 по 18 сентября.
|№ поезда
|Время отправления
|Время прибытия
|Остановки
|751
|05:30
|9:03 (+3 минуты)
|Без остановок
|757
|09:20 (+20 минут)
|13:25 (+27 минут)
|Бологое, Тверь
|759
|09:30 (+20 минут)
|13:35 (+30 минут)
|Окуловка, Угловка, Вышний Волочек
|767
|14:13 (-47 минут)
|18:13 (-32 минуты)
|Окуловка, Вышний Волочек
|769
|14:23 (-47 минут)
|18:25 (-24 минуты)
|Чудово, Тверь
|779
|21:00
|0:37 (+2 мин)
|Тверь
Изменения в расписании движения поездов по маршруту Нижний Новгород – Санкт-Петербург
с 9 по 18 сентября.
|№ поезда
|Время отправления
|Время прибытия
|Остановки
|758
|05:05
|13:25 (+5 минут)
|Дзержинск, Владимир, Тверь, Чудово, Окуловка
Изменения в расписании движения поездов по маршруту Москва – Санкт-Петербург
с 9 по 18 сентября.
|№ поезда
|Время отправления
|Время прибытия
|Остановки
|752
|05:55 (+10 минут)
|09:38 (+23 минуты)
|Без остановок
|754
|06:50
|10:52 (+7 минут)
|Тверь, Бологое
|756
|07:00
|11:10 (+6 минут)
|Тверь, Вышний Волочек, Окуловка, Угловка, Чудово
|760
|09:40
|13:25 (+5 минут)
|Вышний Волочек, Бологое, Угловка
|768
|16:05 (+35 минут)
|20:04 (+48 минут)
|Бологое, Чудово
|770
|16:15 (+35 минут)
|20:14 (+46 минут)
|Тверь, Вышний Волочек, Угловка
|772
|17:42 (+12 минут)
|21:38 (+22 минуты)
|Бологое, Чудово
|774
|17:52 (+12 минут)
|20:00 (+25 минут)
|Тверь, Бологое
|776
|19:30
|23:40 (+15 минут)
|Тверь, Бологое
|778
|19:42 (+ 2 минуты)
|23:52 (+8 минут)
|Тверь, Вышний Волочек, Окуловка, Угловка, Чудово
|780
|21:00
|00:47 (+12 минут)
|Тверь
Уважаемые пассажиры, внимательно планируйте поездки на «Сапсане» с 9 по 19 сентября!
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