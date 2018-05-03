Глава дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров рассказал, как компания планирует изменить интерьер скоростных поездов «Сапсан». Во-первых, нововведения затронут кресла — сиденья станут шоколадно-бежевого цвета. Во-вторых, будут установлены дополнительные розетки и USB-разъемы в вагонах эконом-класса. Освещение в поездах также изменится — будет добавлена функция регулировки режимов освещения. По словам Петрова, в бизнес-классе также планируют создать две переговорные зоны, а в центре десятого вагона организуют игровое пространство для детей.
«Будут заменены кресла в бизнес-классе, прежде всего акцент на улучшение эргономических качеств, повышение технологичности кресел, то есть повышение удобства в поездке», — добавил Антон Петров.Презентация обновленного интерьера «Сапсана» состоится в десятилетнюю годовщину с момента запуска поезда — 17 декабря.