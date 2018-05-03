В поездах АО «ФПК» предусмотрены различные типы пассажирских вагонов. Они различаются по уровню комфорта и классу обслуживания. В зависимости от длительности поездки и бюджета, вы можете выбрать купе, плацкарт со спальным местом или лавочку в общем вагоне. Кроме того, существуют вагоны с местами для сидения. Что они из себя представляют и как выглядят сидячие места в поезде РЖД?

Схема сидячего вагона РЖД

со стандартной компоновкой мест — от 50 до 70 человек; с улучшенной компоновкой мест (салонного типа) — до 50 человек; на базе купейного вагона.

Сидячие места в плацкартном вагоне

Сидячие места в общем вагоне

Общий вагон — наименее комфортный для поездки, но билет на него самый дешевый.

Класс комфортности РЖД: схема вагона с местами для сидения

Первый класс — «1С»

Второй класс — «2С»

Третий класс — «3С»

Когда стоит покупать билет в сидячий вагон?

Билеты на скоростные поезда дороже, но они быстрее доставят вас до места назначения.