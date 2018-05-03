Компания «РЖД» решила назначить дополнительные поезда «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом, чтобы удовлетворить повышенный спрос на пассажирские перевозки. Отправляться дополнительные скоростные поезда начнут с 15 и 22 ноября. «Сапсаны» между двумя столицами будут курсировать по следующему расписанию:
|№ поезда
|Дата
|Отправление
|Прибытие
|Остановки
|Москва — Санкт-Петербург
|764
|15 ноября
|11:40
|15:26
|Тверь, Угловка
|764
|22 ноября
|11:40
|15:34
|Тверь, Угловка
|Санкт-Петербург — Москва
|761
|15, 22 ноября
|11:00
|14:46
|Угловка, Тверь