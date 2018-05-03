В Республике Карелии на станции Сортавала 1 июня состоится уникальное событие — запуск туристического поезда на паровозной тяге. Ретропоезд проследует до горного парка «Рускеала». Об этом сообщил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов. Его интерьер будет выполнен в стиле фирменного поезда «Николаевский экспресс». В состав ретропоезда будут включены купейные вагоны и вагон-ресторан, а график движения специально подобран так, чтобы удобно состыковываться по времени с «Ласточкой» на станции Сортавала, а также с водными судами «Метеор», курсирующими на Валаам. Напомним, что в декабре 2018 года состоялся запуск электропоезда «Ласточка» на маршруте Санкт-Петербург – Сортавала – Маткаселькя. Данный маршрут связал основные туристические центры: Санкт-Петербург, Выборг в Ленинградской области и Республику Карелию, в которой активно развивается туристическая индустрия.
4 946
Вам также может быть интересно
На днях вступило в силу Постановление правительства РФ, которое разрешает перевозку грудных детей в
Оказывается, сотрудники Российских ж/д дорог многое скрывают от потребителей услуг, совершающих путешествия по стране.
Большинство людей, собираясь в поездку, предпочитают путешествовать по России железнодорожным транспортом. Однако цены на
Проездной документ на поезд лучше покупать заранее — это известно всем. Однако запланированная поездка
Все мы строим планы заранее. Но порой обстоятельства меняются молниеносно, и нужно срочно уехать.
В жизни всегда есть место непредвиденным обстоятельствам. Если срочно потребовалось обменять или вернуть заранее
Интернет прочно вошел в нашу жизнь и значительно облегчил будни, позволяя экономить силы и
Доступность интернета существенно облегчает жизнь — не у каждого есть время стоять в очереди
Стоимость железнодорожных билетов — одна из главных статей расходов любого путешественника. Поэтому приятно, когда