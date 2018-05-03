В новогодние каникулы компания ОАО «РЖД» решила порадовать своих пассажиров, предлагая отправиться в путешествие из Ростова-на-Дону на уникальный горнолыжный курорт «Роза Хутор». Курсировать между станциями будет электропоезд № 17/18 «Лыжная стрела». Каждый любитель покататься на лыжах или сноуборде сможет бесплатно провезти с собой спортивный инвентарь и приобрести у проводников ски-пасс горнолыжного курорта «Роза Хутор». Цена на ски-пасс будет такой же, как и в кассе (без наценок).
Купить билет по данному маршруту можно в плацкартный или купейный вагоны, оборудованные современными биотуалетами и кондиционерами. Также в составе поезда предусмотрены специальные места для людей с ограниченными возможностями (вагон № 5) и багажное купе для бесплатной перевозки зимнего спортивного инвентаря.
Расписание поезда № 17Э «Лыжная стрела» Ростов-на-Дону — Роза Хутор:
Расписание поезда № 18Э «Лыжная стрела» Роза Хутор — Ростов-на-Дону:
|Дата
|Отправление
|Прибытие
|Время в пути
|Остановки
|29.12.2018
с 1 по 7 января 2019
|21:26
|08:01
|10 ч. 35 мин.
|Краснодар
Туапсе
Адлер
|Дата
|Отправление
|Прибытие
|Время в пути
|Остановки
|30.12.2018
со 2 по 8 января 2019
|20:07
|08:06
|11 ч. 59 мин.
|Адлер
Сочи
Туапсе
Краснодар
Стоимость билетов на поезд «Лыжная стрела» Ростов-на-Дону — Роза Хутор зависит от спроса и постоянно меняется. При выкупе пассажиром всех мест в купе действует 5% скидка. Плацкарт обойдется от 1500 рублей, купе — от 1999 рублей. Если покупать билеты туда-обратно, они будут стоить дешевле: плацкарт — от 3030 рублей, купе — от 3998 рублей.
В стоимость билета включено свежее постельное белье (только для купейных вагонов), а дополнительно в пути можно приобрести чай, кофе, снеки и сувениры.
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Отзывы пассажиров: 1
Очень круто! А в феврале будет такой поезд?