«Гранд Экспресс» — фирменный пассажирский поезд, курсирующий по российским железным дорогам между Санкт-Петербургом и Москвой с 2005 года. Свое название состав получил не случайно, поскольку задумывался как поезд-отель класса «Люкс». «Гранд Экспресс» — частный поезд, выходящий за рамки традиционных представлений о железнодорожном транспорте РЖД. Он выгодно отличается от других фирменных поездов не только превосходным сервисом и повышенным уровнем комфорта, но и удобным расписанием.

Маршрут

от Москвы до Санкт-Петербурга — 8 часов 56 минут;

от Санкт-Петербурга до Москвы — 8 часов 25 минут.

Расписание движения поезда

Схема подвижного состава

4 вагона класса «Люкс»;

5 спальных вагонов (СВ);

4 купейных вагона;

1 штабной вагон;

1 вагон-ресторан.

Стоимость билетов

эконом базовый — от 2453 рублей;

эконом плюс, штабной вагон — от 3119 рублей;

1 класс «Стандарт» — от 5386 рублей;

1 класс «Бизнес» — от 6132 рублей;

СВ — от 10 288 рублей;

«Люкс» — от 21 342 рублей.

Сервис и обслуживание

Типа вагона Характеристика Сервис и услуги Люкс Выкупается целиком (на 1 или 2 пассажиров) Трансформируемый диван из алькантары (ширина матраса 110 см в разложенном состоянии), верхняя полка шириной матраса 80 см (складывается) В купе есть TV, душевая кабина, туалет с биде, кондиционер, сейф, фен, розетки 220В и USB, Wi-Fi Горячий завтрак, фрукты, шоколад, минеральная вода, свежевыжатый сок, чай и кофе Для пассажиров «Гранд Империал» — горячий ужин и завтрак Дорожный набор (расческа, ватные палочки, ватные диски, салфетка освежающая, пилочка для ногтей, бритвенный станок, крем для бритья, крем для лица) Белье (гипоаллергенная подушка, комплект постельного белья, полотенца, махровый халат, тапочки) Набор косметики (мыло, гель для душа, шампунь, шапочка для душа, губка для тела, зубная щетка, зубная паста) Пресса на выбор Трансфер в пункте прибытия автомобилем бизнес-класса (заказ примет проводник) Св Купе продается полностью (на одного или двух пассажиров) В купе: TV, розетки 220В и USB, раковина, сейф, кондиционер, трансформируемый диван (шириной 100 см в разобранном состоянии), верхняя полка шириной 80 см (складывается) Горячий завтрак, десерт, минеральная вода, чай и кофе Бесплатный Wi-Fi Белье (комплект постельного белья и полотенец, тапочки) Дорожный набор (губка для обуви, расческа, рожок для обуви, ватные палочки, ватные диски, зубная щетка, паста, бритвенный станок, крем для бритья и после бритья) Пресса на выбор Трансфер в пункте прибытия автомобилем класса комфорт (заказ примет проводник) Купейный Вместимость — 4 человека, продается каждое место В купе: TV, розетки 220В (для каждого пассажира) и USB (нижние полки), кондиционер Горячий завтрак, десерт, минеральная вода, чай и кофе Бесплатный Wi-Fi Белье (комплект постельного белья, полотенце) Дорожный набор (зубная щетка, паста, тапочки) Пресса на выбор

Вагон-ресторан

из супов можно попробовать «Солянку мясную сборную» или «Карельский суп-крем с сёмгой»;

из мясных — «Филе Миньон» из нежной вырезки говядины со степенью прожарки на вкус гостя, «Бефстроганов с картофельным пюре», а также сочное «Куриное моллиссе на апельсине» из мяса птицы;

из закусок — «Язык говяжий с хреном», «Блины с красной икрой» и другие традиционные русские закуски.

Фото фирменного поезда «Гранд Экспресс»