На 18 апреля 2025 года расписание поездов в городе Алматы (Казахстан) включает 26 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала днем.

Согласно расписанию:

первый поезд отправляется в 04:50 по направлению к станции Алматы;

последний поезд прибывает в 21:58 от станции Алматы.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Алматы (Казахстан).

Актуальное расписание поездов станции Алматы (Казахстан), учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!