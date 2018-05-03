«Тюмень» — скорый пассажирский поезд РЖД, курсирующий между Нижневартовском и Москвой. В свой первый рейс состав отправился в 1973 году и за более 40 лет службы не раз доказывал свой статус «фирменный». Недавно поезд был полностью модернизирован, чтобы соответствовать современному уровню комфорта и безопасности.
Маршрут
Фирменный поезд «Тюмень» курсирует по маршруту Нижневартовск — Москва и обратно через сутки. Отправной пункт состава — станция Нижневартовск-1, а прибытия — Казанский вокзал столицы. С начальной станции поезд отправляется по четным числам под номером 059Е, а в обратном направлении — по нечетными числам под номером 060У.
Расписание движения
В одну сторону фирменный поезд «Тюмень» проходит расстояние в 2915 км. Время следования в пути:
от Нижневартовска до Москвы — 2 суток 4 часа 45 минут;
от Москвы до Нижневартовска — 2 суток 4 часа 2 минуты.
В пути состав останавливается на 31 станции, включая крупные города: Тобольск, Тюмень, Екатеринбург, Агрыз, Казань и другие. Самая продолжительная стоянка — на станции Сургут (1 час).
Актуальное расписание движения поезда «Тюмень» представлено в таблице (указано местное время):
В состав поезда «Тюмень» входят современные вагоны: спальные, купейные, плацкартные, штабной и вагон-ресторан. Также в составе курсируют вагоны повышенной комфортности, принадлежащие компании ТКС.
Класс обслуживания
Поезд «Тюмень» — фирменный состав, перевозящий пассажиров в максимально комфортабельных условиях. Уровень предоставляемых в дороге услуг — первоклассный. Пассажирам предложат комплект постельного белья в индивидуальной упаковке, свежие полотенца, горячие напитки и свежую выпечку, санитарно-гигиенические наборы.
Длительное путешествие можно провести в приятной компании в вагоне-ресторане, чтобы перекусить или полноценно пообедать. В ресторане работает шеф-повар, поэтому все блюда из меню — горячие, свежие и аппетитные. Пассажиры с детьми или инвалиды могут заказать доставку еды прямо в купе через проводника.
В таблице представлена краткая характеристика вагонов и класс обслуживания:
Тип вагона
Характеристика
Сервис и услуги
СВ
2 нижние полки
откидной столик
телевизор
видеомагнитофон
карта-ключ доступа в купе
гигиенический душ
сейф
питание и напитки
постельное белье
полотенце, тапочки
санитарно-гигиенический набор
пресса
питание и напитки
постельное белье
полотенце
санитарно-гигиенический набор
пресса
Плацкарт
аналогичен плацкартным вагонам в других поездах
постельное белье
полотенце
Стоимость билетов
Поезд «Тюмень» входит в программу динамического ценообразования, поэтому цена на билеты постоянно меняется. Она зависит от спроса на рейс, типа вагона, даты покупки проездного документа. Чем меньше дней остается до поездки, тем дороже обойдется билет.
Стоимость билетов в вагон:
плацкарт — от 6500 рублей;
купе — от 9000 рублей;
Продажа билетов открывается за 90 дней до отправления фирменного поезда. Купить жд билет можно в кассе дальнего следования на вокзале или онлайн на нашем сайте.
Каждый путешественник, планируя поездку, мечтает о комфортабельном и оптимальном по стоимости средстве передвижения. Билеты
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура
покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут.
Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:
Ф.И.О.; пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф,
номер бонусной карты (при наличии).
Останется оплатить посадочный талон банковской картой
или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый
посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться
электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен
предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети.
Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите
проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности.
Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности.
При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего
этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета,
должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны
на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие
детям путешествовать одним:
для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах
по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70%
от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет,
то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу
оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без
предоставления отдельного места.
На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет.
До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику.
Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса.
Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого
комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся
только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны
ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять.
Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после
предъявления следующих документов:
назвав кассиру 14-значный номер заказа;
предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен.
Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.