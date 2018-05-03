ФГУП «Крымская железная дорога» планирует в конце 2019 года запустить двухэтажный поезд, который будет напрямую связывать Москву и Крым. Напомним, что сейчас еще идет строительство железнодорожной части Крымского моста. По окончанию строительства Крымский полуостров будет связан с территорией России. По железнодорожному полотну начнут курсировать грузовые и пассажирские поезда из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Кисловодска и Екатеринбурга. Пропускная способность составит 47 пар поездов в сутки в оба направления. Первый двухэтажный поезд планируется запустить сообщением Москва — Симферополь. Состав из 14 двухэтажных купейных вагонов сможет разместить до 882 пассажиров. В одном таком купейном вагоне — 64 места, в спальном — 30 мест, в штабном — 50 мест. Как до введения в эксплуатацию новых поездов доехать до Крыма из Москвы или Санкт-Петербурга, можно узнать в разделе «Справочная».
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