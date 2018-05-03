«Поволжье» — скорый пассажирский поезд № 133А/133Г, соединяющий Санкт-Петербург и Казань. Статус фирменного состав получил 9 июня 2005 года, став подарком Горьковской железной дороги к 1000-летию столицы Татарстана — Казани.
Маршрут
Фирменный поезд «Поволжье» курсирует по маршруту Казань — Санкт-Петербург и обратно ежедневно круглый год. Отправляется состав со станции Казань-Пасс., а прибывает на Московский вокзал северной столицы. С начальной станции поезд отправляется под номером 133Г, а в обратном направлении со станции Санкт-Петербург-Главный уходит под номером 133А.
Расписание движения
По маршруту поезд «Поволжье» Санкт-Петербург — Казань проходит расстояние в 1450 км почти за сутки. Время следования в пути:
от Санкт-Петербурга до Казани — 22 часов 28 минут;
от Казани до Санкт-Петербурга — 22 часа 20 минут.
В пути состав останавливается на 15 станциях. Самая продолжительная стоянка — на станции Канаш (44 минуты). Часть вагонов от поезда «Поволжья» отцепляют в Чебоксарах.
Расписание фирменного поезда № 133А/133Г представлено в таблице (время указано местное):
В состав фирменного поезда «Поволжье» входят только новые вагоны, которые оборудованы биотуалетами, системой климат контроля, энергосберегающими светильниками и розетками 220В, электронными панелями, на которых отображается важная для пассажиров информация:
4 купейных;
6 плацкартных;
1 штабной с местом для инвалида;
1 вагон-ресторан.
Во всех вагонах установлены кулеры с чистой питьевой водой, а пассажиры купе могут рассчитывать на свежесваренный натуральный кофе.
Класс обслуживания
Фирменные поезд «Поволжье» предназначен для комфортабельного путешествия. Сервис и услуги в нем — на первоклассном уровне: вежливый и услужливый персонал, свежее постельное белье, мягкие полотенца, чистота в вагонах и туалетах. Пассажиры, путешествующие с питомцами, могут без труда взять их с собой в купе.
В таблице представлена краткая характеристика вагонов и перечень входящих в стоимость билета услуг:
рацион питания на выбор
постельное белье
полотенца
санитарно-гигиенический набор
пресса
Плацкарт
аналогичен плацкартным вагонам в других поездах
постельное белье
Скоротать время в дороге за чашечкой горячего чая или просто насладиться изысканными блюдами можно в вагоне-ресторане. Каждый может выбрать еду по вкусу из обширного меню: супы, закуски, салаты, второе, десерты, горячие и прохладительные напитки. Для пассажиров, ценящих свое уединение, доступна услуга доставки еды прямо в купе.
Стоимость билетов
Цена билетов на поезд № 133А «Поволжье» ежедневно меняется, поскольку состав входит в программу динамического ценообразования. Стоимость билетов определяется с учетом спроса на рейс, конкретной даты покупки билета и типа выбранного вагона.
В среднем стоимость билетов в вагон:
плацкарт — от 3300 рублей;
купе — от 5600 рублей.
Продаются билеты в кассе дальнего следования на вокзале и онлайн за 90 дней до отправления состава. Купить билет на «Поволжье» можно прямо сейчас на нашем сайте — официальном партнере РЖД, без комиссий и переплат.
Каждый путешественник, планируя поездку, мечтает о комфортабельном и оптимальном по стоимости средстве передвижения. Билеты
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура
покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут.
Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:
Ф.И.О.; пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф,
номер бонусной карты (при наличии).
Останется оплатить посадочный талон банковской картой
или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый
посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться
электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен
предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети.
Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите
проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности.
Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности.
При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего
этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета,
должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны
на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие
детям путешествовать одним:
для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах
по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70%
от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет,
то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу
оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без
предоставления отдельного места.
На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет.
До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику.
Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса.
Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого
комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся
только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны
ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять.
Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после
предъявления следующих документов:
назвав кассиру 14-значный номер заказа;
предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен.
Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.
Отзывы пассажиров: 1
Отлично