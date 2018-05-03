«Нижегородец» — фирменный пассажирский поезд Горьковской железной дороги, курсирующий по маршруту Нижний Новгород — Москва и обратно. Поезд введён в эксплуатацию в 1992 году, в своем обращении имеет 2 состава и формируется в вагонном депо Нижнего Новгорода.
Маршрут
Фирменный поезд «Нижегородец»— ночной, и ежедневно курсирует между Нижним Новгородом и столицей. Отправной пункт — станция Нижний Новгород-Моск., а пункт прибытия — Ярославский вокзал Москвы. С начальной станции состав уходит под номером 035Г, а в обратном направлении из столицы — 036Э.
Расписание движения
Поезд Москва — Нижний Новгород «Нижегородец» преодолевает расстояние между двумя станциями в 461 км. Время следования в пути:
из Нижнего Новгорода до Москвы — 6 часов 54 минуты;
из Москвы до Нижнего Новгорода — 6 часов 21 минута.
По дороге состав делает 5 остановок на станциях: Дзержинск, Ильино, Вязники, Ковров, Владимир. Самая продолжительная стоянка — во Владимире (10 минут).
В таблице представлено актуальное на «Нижегородец» поезд расписание (время отправления и прибытия — местное):
Все вагоны — современные, выполнены в корпоративных цветах РЖД и оборудованы кондиционерами, биотуалетами и электронными табло. Точная схема состава зависит от сезона года.
Класс обслуживания
Поезд «Нижегородец» Москва — Нижний Новгород оснащен современными вагонами, позволяющими любому пассажиру с комфортом провести время в дороге. В таблице представлена их краткая характеристика:
Тип вагона
Характеристика
Сервис и услуги
СВ
2 нижние полки
откидной столик
карта-ключ доступа в купе
телевизор
горячее питание и напитки
постельное белье
полотенца, тапочки
санитарно-гигиенический набор
печатные издания
Купе
2 нижние и 2 верхние полки
защитные планки
откидной столик
рацион питания
постельное белье
санитарно-гигиенический набор
печатные издания
Плацкарт
аналогичен плацкартным вагонам в других поездах
постельное белье
Ресторан
современный дизайн
богатый ассортимент меню ( горячие блюда, закуски, салаты, десерты и напитки)
заказ блюд с доставкой в купе
Стоимость билетов
Поезд «Нижегородец» участвует в программе динамического ценообразования. Это значит, что цена билета напрямую зависит от спроса на данный рейс. Также на стоимость проездного документа влияет тип вагона и дата покупки билета.
Стоимость билетов:
плацкарт — от 1600 рублей;
купе — от 3000 рублей;
СВ — от 5900 рублей.
Продаются билеты на фирменный поезд № 035/036 сообщением Нижний Новгород — Москва за 90 суток до отправления состава. Купить жд билет можно в кассе дальнего следования или онлайн на нашем сайте (официальный партнер РЖД).
Каждый путешественник, планируя поездку, мечтает о комфортабельном и оптимальном по стоимости средстве передвижения. Билеты
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура
покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут.
Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:
Ф.И.О.; пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф,
номер бонусной карты (при наличии).
Останется оплатить посадочный талон банковской картой
или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый
посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться
электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен
предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети.
Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите
проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности.
Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности.
При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего
этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета,
должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны
на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие
детям путешествовать одним:
для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах
по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70%
от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет,
то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу
оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без
предоставления отдельного места.
На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет.
До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику.
Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса.
Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого
комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся
только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны
ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять.
Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после
предъявления следующих документов:
назвав кассиру 14-значный номер заказа;
предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен.
Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.