Поезд «Марий Эл» — ежедневный фирменный состав, курсирующий по российским железным дорогам между Москвой и Йошкар-Олой с 1993 года. Ранее вагоны поезда были окрашены в ярко-зеленый цвет, но сейчас они все заменены на серо-красные современные вагоны с логотипом РЖД. «Марий Эл» назван в честь Республики. Он ходит только ночью, чтобы доставить пассажиров в столицу рано утром.

Маршрут

Расписание движения

из Йошкар-Олы до Москвы — 13 часов 34 минуты;

из Москвы до Йошкар-Олы — 14 часов 32 минуты.

Схема подвижного состава

Класс обслуживания

Тип вагона Характеристика Сервис и услуги СВ (бизнес) 2 нижние полки телевизор гигиенический душ розетка 220В сейф Wi-Fi настольные игры блюда из меню вагона-ресторана напитки постельное белье полотенца, тапочки гигиенический и дорожный наборы пресса СВ 2 нижние полки откидной столик телевизор душевая кабина умывальник розетка 220В горячее питание и напитки постельное белье полотенце, тапочки санитарно-гигиенический набор пресса щетки для одежды и обуви Купе (комфорт) 2 нижние и 2 верхние полки гигиенический душ телевизор розетка 220В настольные игры рацион питания постельное белье полотенце, тапочки санитарно-гигиенический набор пресса Купе 2 нижние и 2 верхние полки защитные планки откидной столик рацион питания постельное белье санитарно-гигиенический набор пресса Плацкарт аналогичен плацкартным вагонам в других поездах постельное белье Ресторан современный дизайн разнообразное меню: салаты, супы, горячие вторые блюда, десерты, напитки доставка пищи в купе

Стоимость билетов

плацкарт — от 1500 рублей;

купе — от 3000 рублей;

купе (комфорт) — от 3200 рублей;

СВ — 6000 рублей;

СВ (бизнес) — 6800 рублей.

Фото фирменного поезда «Марий Эл»