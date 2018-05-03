Многие учащиеся получают образование вдали от родного дома. Чтобы повидаться с семьей, приходится проделать не малый путь, поэтому особенно востребованы льготы на ЖД билеты. Однако такая материальная поддержка предоставляется только во время учебного года. Давайте рассмотрим, по какой стоимости могут купить жд билет на поезд студенты и школьники, а также что нужно для получения льготы.

Есть ли скидка студентам на ЖД билеты?

Студенты могут купить жд билет на электричку с 50% скидкой, а на поезда дальнего следования, курсирующие по территории России — с 25%.

РЖД: скидки студентам в 2018 году по бонусной программе

Билет со студенческой скидкой может быть оформлен только на имя владельца бонусной карты.

Есть ли скидки для школьников на жд билеты?

Период предоставления льготы школьникам — с 1 января по 31 мая, с 1 сентября по 31 декабря. В летнее время оплачивается полная стоимость билета.

Справка учащегося или воспитанника очной формы обучения предъявляется при посадке на поезд — билет покупается без нее.