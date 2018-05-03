Многие родители сталкивались с ситуацией, когда ребенка нужно отправить в путешествие, а времени на сопровождение нет. Например, на каникулы к родственникам, олимпиаду или экскурсию в другой город. И встает закономерный вопрос: со скольки лет ребенок может один ездить на поезде? Давайте обратимся к правилам междугородной перевозки детей на жд транспорте.

Со скольки лет можно ездить в поезде без сопровождения взрослых?

ребенок едет в общеобразовательное учреждение, а другой возможности туда попасть нет; для организованных групп детей.

Ребенку запрещено ездить одному в электричках до 7 лет, в поездах дальнего следования — до 10 лет.

Со скольки лет можно одной ездить на поезде: услуга РЖД

Путешествовать под присмотром экипажа поезда могут дети в возрасте от 10 до 16 лет.

Сколько стоит услуга по перевозке детей без сопровождения взрослых?

Москва, Ленинградский вокзал(кассовое окно № 1);

Москва, Восточный вокзал (касса № 2) – с 01.01.23;

Санкт-Петербург, Московский вокзал (окно старшего билетного кассира);

Москва, Курский вокзал (кассовое окно № 9);

Нижний Новгород вокзал (кассовое окно № 6);

Нижний Новгород, ул. Октябрьской революции, д. 7а (кассовое окно № 1);

Краснодар вокзал (кассовое окно № 2);

Адлер вокзал (кассовое окно № 4);

Сочи вокзал (кассовое окно № 6);

Екатеринбург вокзал (окно «Администратор»);

Тюмень вокзал (окно «Администратор»)

Ребенка можно отправить в путешествие под присмотром проводника на скоростных поездах «Сапсан» и «Невский экспресс».

Какие документы нужны для оформления услуги?

удостоверение личности (свое и ребенка);

документ, подтверждающий законное представительство.

Как проходит посадка ребенка на поезд?

Передать ребенка сотруднику РЖД нужно за 30 минут до отправления поезда.

Как происходит передача ребенка встречающему лицу?

Со скольки лет можно одной ездить на поезде и какие документы нужны?

с 10 лет — по свидетельству о рождении;

с 14 лет — по паспорту.

Ф. И. О ребенка;

адрес и номер школы;

дата выдачи;

подпись директора учебного заведения.

Ребенок может купить жд билет по паспорту или свидетельству о рождении.

Сколько стоит билет на поезд для ребенка?

Билеты для ребенка с 50% скидкой можно купить с 1 сентября по 31 мая.