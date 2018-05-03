Правила оформления электронных билетов

Правила оформления электронных билетов

Покупка жд билетов через интернет — быстрый и удобный способ отправиться в путешествие. С электронным билетом можно отправиться в поездку как на поездах внутрироссийского, так и международного следования. Какой бы маршрут вы не выбрали, купить железнодорожный билет онлайн не составит труда. Но правила проезда могут отличаться, поэтому с ними нужно ознакомиться заранее.

Как оформить электронный билет?

Оформить электронный билет на сайте можно в четыре шага:
  1. введите в форме необходимые параметры (укажите дату и время поездки, место отправления и прибытия);
  1. в новом окне выберите тип вагона и оптимальное место на представленной схеме;
  1. введите в предложенной анкете свои личные данные (Ф.И.О., номер и серию паспорта, e-mail);
  1. укажите удобную форму оплаты (банковская карта или электронный кошелек) и нажмите «Оформить билет».
Если все данные введены корректно, оплата пройдет в течение минуты. Вся информация придет на указанный e-mail.
Вводите личные данные внимательно — изменить их далее не получится.

Регистрация билетов на поезд

Как только заказ оплачен, проверьте наличие электронной регистрации на выбранный поезд. Если такой отметки на полученном билете нет, то придется получать бумажный бланк перед отправлением состава. Просто сохраните номер билета и предъявите его вместе с удостоверением личности в привокзальной кассе. Можно воспользоваться и регистрационным терминалом самообслуживания, который можно найти в здании вокзала.

Перечень документов для покупки билета

Купить жд билет можно только по удостоверению личности. Оформляя заказ через интернет, введите данные одного из указанных документов:
  • паспорт гражданина РФ;
  • свидетельство о рождении;
  • военный билет;
  • паспорт моряка;
  • заграничный паспорт или аналогичный иностранный документ.
Если оформляете заказ с помощью иностранного документа, необходимо ввести данные на указанном в нем языке. Если языка два, то для внутрироссийских поездок информация указывается на русском языке, для международных — латиницей. Если отчество отсутствует, то просто оставьте поле незаполненным.
Документ, по которому куплен билет, нужно предъявить при посадке в вагон.

Правила покупки билетов онлайн

Продажа электронных проездных документов завершается за 1 час до отправления состава. Если поезд следует в Украину и не имеет ЭР, продажа билетов завершается за 2 суток до отправления. Бумажные билеты можно приобрести в железнодорожной кассе перед самым отправлением состава. Главное, чтобы остались свободные места. Через кассу можно купить и льготные проездные талоны (кроме детских). Покупка билетов через онлайн-сервис имеет свои ограничения — нельзя купить более четырех проездных одновременно. Если хотите получить для них регистрационные документы в бумажном формате, придется обратиться в кассу РЖД и предъявить удостоверение личности. Еще одно правило покупки билета на поезд онлайн гласит — один тип вагонов в один заказ. Не получится приобрести и более одного дополнительного льготного проездного без указания места в двухместное купе.
Ввели некорректные данные при покупке электронного билета — придется покупать новый.

Что нужно знать о проезде детей?

До определенного возраста дети могут путешествовать на поезде бесплатно:
  • на внутрироссийских маршрутах — до 5 лет на одном месте с сопровождающим взрослым;
  • на международных маршрутах: в страны Европы — до 4 лет; в Финляндию — до 6 лет.
Но даже если ребенок едет бесплатно, следует оформить на него отдельный железнодорожный билет. Иначе его просто не пустят в вагон или откажут в перевозке. Путешествуя с двумя и более детьми, придется покупать на них билеты по льготному тарифу. Один взрослый может провозить без оплаты только одного ребенка. Если вы выкупаете двухместное люксовое купе, то можете приобрести один бесплатный билет для ребенка до 10 лет. И помните, что проезд детей без сопровождения взрослых запрещен.
Неважно, сколько детей вы перевозите. Оформить без оплаты можно только одно место.

Проезд в международных поездах

Для путешествия за рубеж недостаточно покупки одного жд билета. Необходимо соблюсти все документационные, таможенные и визовые правила. Учтите, что ответственность за соблюдение указанных правил лежит на вас. Все возникшие на границе споры придется решать самостоятельно. Если планируете поездку в страны с безвизовым сообщением (например, ближнего зарубежья), то можно не беспокоиться. При себе достаточно иметь документы, которые требуются для внутрироссийских перевозок. На все другие направления — заграничный, иностранный или паспорт моряка. Несовершеннолетние пассажиры вправе пересекать границу на железнодорожном транспорте только в сопровождении родителей или при наличии их письменного заверенного нотариусом согласия.
Собрались на поезде за границу — оформите загранпаспорт и визу.

Тарифы на покупку билетов РЖД онлайн

Стоимость билетов на поезд зависит от многих факторов. Главный из них — спрос. Чем ближе день отправления, тем выше стоимость проездного документа. В цену жд билета также включена сервисная комиссия системного оператора. Ее размер зависит от стоимости отдельно купленного билета.

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Отзывы пассажиров: 1

  1. Вера

    на элект. почту не пришли билеты. Выселки-Лазаревская

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Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://zhd-online.ru/
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