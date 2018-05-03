Покупка жд билетов через интернет — быстрый и удобный способ отправиться в путешествие. С электронным билетом можно отправиться в поездку как на поездах внутрироссийского, так и международного следования. Какой бы маршрут вы не выбрали, купить железнодорожный билет онлайн не составит труда. Но правила проезда могут отличаться, поэтому с ними нужно ознакомиться заранее.

Как оформить электронный билет?

введите в форме необходимые параметры (укажите дату и время поездки, место отправления и прибытия);

в новом окне выберите тип вагона и оптимальное место на представленной схеме;

введите в предложенной анкете свои личные данные (Ф.И.О., номер и серию паспорта, e-mail);

укажите удобную форму оплаты (банковская карта или электронный кошелек) и нажмите «Оформить билет».

Вводите личные данные внимательно — изменить их далее не получится.

Регистрация билетов на поезд

Перечень документов для покупки билета

паспорт гражданина РФ;

свидетельство о рождении;

военный билет;

паспорт моряка;

заграничный паспорт или аналогичный иностранный документ.

Документ, по которому куплен билет, нужно предъявить при посадке в вагон.

Правила покупки билетов онлайн

Ввели некорректные данные при покупке электронного билета — придется покупать новый.

Что нужно знать о проезде детей?

на внутрироссийских маршрутах — до 5 лет на одном месте с сопровождающим взрослым;

на международных маршрутах: в страны Европы — до 4 лет; в Финляндию — до 6 лет.

Неважно, сколько детей вы перевозите. Оформить без оплаты можно только одно место.

Проезд в международных поездах

Собрались на поезде за границу — оформите загранпаспорт и визу.

Тарифы на покупку билетов РЖД онлайн