Собираясь в путешествие на поезде, важно знать, какой класс вагоны выбрать. Все они различаются по классу обслуживания и напрямую влияют на стоимость поездки. На каждом железнодорожном билете имеется буквенно-числовой значок. Например, 3О или 1С. Он обозначает класс вагона и перечень дополнительных услуг, включенных в стоимость. В статье мы рассмотрим маркировку вагонов, разработанную «Федеральной пассажирской компанией» («дочка» ОАО «РЖД»). Помните, что другие жд перевозчики могут использовать иные обозначения.

Вагоны РИЦ

Вагоны РИЦ комфортабельны и входят в международные составы.

Общий вагон

Общий вагон не имеет мест для лежания — на одной полке сидят 2-3 человека.

Сидячий вагон

Сидячий вагон имеет кресла, а вот удобство и комфорт зависят от поезда.

Плацкарт

Плацкарт имеет как сидячие, так и лежачие места. Санузел есть всегда.

Купе

Вагон-купе рассчитан для пассажиров со средним достатком. Он комфортабельнее плацкарта, то не такой комфортный, как СВ.

Люкс (СВ)

Купе класса «Люкс» рассчитаны для удобного путешествия. Вмещают по 2 человека.

Мягкий вагон

Мягкий вагон более комфортный и просторный, чем вагон первого класса. Вмещает до 12 человек.

«Сапсан»

Каждый вагон в поезде «Сапсан» оснащен кондиционером.

«Стриж»

В «Стриже» можно выкупить купе на одного или двух человек. Уровень комфорта — высокий.