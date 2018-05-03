С 5 июня ОАО «РЖД» ввела 5% скидку на покупку проездных документов для пассажиров старше 60 лет. Купить билет по специальному тарифу можно только в купейные вагоны. Проездные документы продают на поезда внутригосударственного сообщения, которые отправляются в путь со 2 сентября по 25 декабря 2019 года. Купить билет на поезд можно в железнодорожных кассах и терминалах самообслуживания, а также на нашем сайте — официальном партнере ОАО «РЖД». Покупая жд билет через интернет, скидка применяется автоматически после ввода паспортных данных и даты рождения пассажира. Кроме того, в поездах ОАО «РЖД», курсирующих из России в страны Западной Европы, действует тариф Senior, также предоставляющий скидку пассажирам старше 60 лет.
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Отзывы пассажиров: 1
Скажите зачем вы пишите про тариф Senior когда на самом деле это не так? Моя мама 72 года хотела скидку на поезд в Прагу и никакой такой скидки нет сказали. В Прагу всего один поезд едет.