Приобрести билет на поезд можно только по документу, удостоверяющему вашу личность. Как правило, это паспорт или свидетельство о рождении. Этот же документ нужно показать проводнику при посадке, иначе на поезд не пустят. Однако ЖД билеты обычно оформляются за три месяца до поездки. За это время в удостоверяющих личность документах могут произойти изменения. Мы расскажем, что делать в подобной ситуации.

Просроченный паспорт

Старый паспорт действителен на протяжении 1 месяца.

Покупка билета при замене паспорта

Купить ЖД билет без паспорта через интернет не получится.

Бронирование ЖД билета при смене фамилии

Сменили фамилию — предоставьте проводнику брачное свидетельство.

При замене загранпаспорта

старый паспорт — для посадки в вагон;

— для посадки в вагон; новый паспорт — для пересечения границы.

Подойдет ли удостоверенная нотариусом копия паспорта для посадки в поезд?

Подойдет ли другой документ для того, чтобы сесть в поезд?

Посадка осуществляется при наличии документа, на который вы оформляли билет.