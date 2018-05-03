Акции РЖД

Акции РЖД

Каждый путешественник, планируя поездку, мечтает о комфортабельном и оптимальном по стоимости средстве передвижения. Билеты на самолет — не всем по карману, а автомобиль может сломаться в дороге. Оптимальное соотношение цены и качества — поезд. Проезд сравнительно недорогой, при этом зачастую действуют скидки РЖД при покупке билета туда и обратно.

Дешевые билеты на поезд акции туда и обратно

Система тарифов РЖД очень гибкая. Стоимость жд билета в один и тот же вагон различается в зависимости от даты и времени покупки, наполненности состава и многих других факторов. При этом железнодорожная компания постоянно проводит акции, позволяя купить проездные документы по специальному тарифу. Не стоит забывать и о программе «РЖД-бонус» — можно накапливать баллы за каждую поездку и затем тратить их на бесплатные премиальные билеты.
Цены на железнодорожные билеты постоянно меняются, а в период акции специальные тарифы РЖД позволяют прилично сэкономить.

Как действуют скидки на билеты РЖД?

Специальные тарифы действуют только для поездов (вагонов) Федеральной пассажирской компании и «Сапсан», курсирующих по территории России. Они не применяются с другими специальными тарифами и не действуют для организованных групп пассажиров. Скидки на билеты РЖД применяются к стоимости проезда — услуги и плата за постельное белье не учитываются. Акции действуют и при раннем бронировании жд билетов. Как правило, продажи начинаются за 45-90 дней до отправления поезда. В первые дни продаж стоимость проездных документов минимальна, а к концу срока она увеличивается. Поэтому чем раньше вы купите билет на поезд, тем больше сэкономите.
Купить жд билеты по скидке можно на сайте или в железнодорожных кассах.

Скидки РЖД при покупке билета туда-обратно

Все льготные предложения жд оператора можно разделить на три категории:
  1. Согласно маршруту следования
Большая часть бонусных акций РЖД действует постоянно. Некоторые льготы активируются в определенное время года. Например, в период отпусков, зимних каникул, весенних праздников. Скидка предоставляется пассажирам, которые бронируют полный маршрут, то есть заранее покупают билет туда-обратно. В период отпусков и праздников действуют скидки на поездки за рубеж, а также на большинство внутрироссийских маршрутов.
  1. Для некоторых категорий пассажиров
Предложение актуально для отдельных категорий граждан. Например, воспользоваться льготами могут школьники, пенсионеры, именинники, молодожены и инвалиды ВОВ. Но данный факт необходимо подтвердить соответствующим документов при покупке жд билета.
  1. Периодические скидки
Практически каждый месяц РЖД вводит скидки на определенный маршрут, например, вы можете купить ЖД билеты на верхние места в купе по специальному тарифу. Акции действуют в определенные даты, которые могут меняться.

Действуют ли скидки на билеты РЖД при оформлении билета онлайн?

Да, действуют. Стоимость проезда при покупке билета на нашем сайте отображается с учетом действующих скидок. Учтите, что если на маршрут действует несколько специальных тарифов одновременно, можно выбрать наиболее выгодный для вас.

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Отзывы пассажиров: 8

  1. Александр

    А действует ли скидка в день рождения?

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  2. тамара

    приходиться часто ездить но воспользоваться скидкой не получается и скидки на туда обратно не действуют

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  3. людмила

    Читала на вокзале об акции "Поймай билет": в понедельник билеты продают на вторник. На сайте об этом нет информации. И по справочному телефону об этой акции не знают.

    Ответить
    1. Ната

      Как воспользоваться скидкой туда и обратно? Ввожу на 2января туда, на 15 назад, считает без скидки. в каком размере скидка?

      Ответить
  4. Карина

    Хочу купить регистрация на сайте ржд для покупки билетов на поезд со скидкой

    Ответить
    1. Veronika

      Здравствуйте, Карина! На какой поезд вам нужны билеты?

      Ответить
  5. Настя

    Нужны если покупать билеты на поезд туда и обратно дешевле будет

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    1. Veronika

      Анастасия, здравствуйте! Не очень поняла ваш вопрос, чем я могу вам помочь?

      Ответить
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Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://zhd-online.ru/
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