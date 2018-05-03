Компания «Российские железные дороги» вводит новую акцию «Скидка в плацкартном вагоне 40%». Акция действует с даты продажи билетов: c 17.01.2019 по 06.03.2019 и с 12.03.2019 по 31.03.2019 в плацкартные вагоны поездов формирования АО «ФПК». Билеты с 40% скидкой продаются на определенные места:
- верхние боковые № 38-54 (четные);
- верхние № 34, 36.
Скидка в плацкарт не действует при покупке билетов на скорые фирменные поезда № 146/145 Москва — Назрань, по детскому тарифу и для организованных групп пассажиров. Скидка применяется только к тарифам на проезд.
Узнать подробнее о других действующих акциях и специальных тарифах можно на официальном сайте РЖД
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