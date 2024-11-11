На 18 апреля 2025 года расписание поездов в городе Полоцк включает 19 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала вечером.

Согласно расписанию:

первый поезд отправляется в 06:14 по направлению к станции Полоцк;

последний поезд прибывает в 21:06 от станции Полоцк.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Полоцк.

Актуальное расписание поездов станции Полоцк, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!