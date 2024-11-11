Маршрут следования и продажа билетов
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18:06
1 д. 1 ч. 12 мин.
19:18
17
Маршрут следования поезда 079Ч Санкт-Петербург — Калининград на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Калининград с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
18:06
0 км.
0 ч. 0 мин.
Батецкая
20:16
20:18
141 км.
2 ч. 10 мин.
Дно
21:36
22:23
234 км.
3 ч. 30 мин.
Новосокольники
00:46
01:15
398 км.
6 ч. 40 мин.
Невель 2
02:08
02:10
436 км.
8 ч. 2 мин.
Витебск
03:36
04:12
528 км.
9 ч. 30 мин.
Летцы
04:34
04:35
544 км.
10 ч. 28 мин.
Полоцк
05:36
06:10
622 км.
11 ч. 30 мин.
Крулевщизна
07:24
07:26
703 км.
13 ч. 18 мин.
Молодечно
08:43
08:59
802 км.
14 ч. 37 мин.
Сморгонь
09:26
09:28
837 км.
15 ч. 20 мин.
Чернышевское
16:16
16:56
1072 км.
22 ч. 10 мин.
Нестеров
17:11
17:13
1082 км.
23 ч. 5 мин.
Гусев
17:36
17:38
1106 км.
23 ч. 30 мин.
Черняховск
17:58
18:01
1130 км.
23 ч. 52 мин.
Гвардейск
18:39
18:41
1178 км.
1 д. 0 ч. 33 мин.
Калининград Южный
Пассажирский
19:18
1215 км.
1 д. 1 ч. 12 мин.
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