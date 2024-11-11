Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 080Ч Калининград — Санкт-Петербург. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 16 июля 2025 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
08:25
1 д. 4 ч. 57 мин.
10:45
47
Маршрут следования поезда 080Ч Калининград — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Калининград — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Калининград Южный
Пассажирский
08:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Гвардейск
08:58
09:00
37 км.
0 ч. 33 мин.
Черняховск
09:36
09:40
85 км.
1 ч. 11 мин.
Гусев
10:02
10:04
109 км.
1 ч. 37 мин.
Нестеров
10:26
10:28
133 км.
2 ч. 1 мин.
Чернышевское
10:40
11:20
143 км.
2 ч. 15 мин.
Сморгонь
18:15
18:17
378 км.
9 ч. 50 мин.
Молодечно
18:46
19:02
413 км.
10 ч. 21 мин.
Крулевщизна
20:11
20:13
512 км.
11 ч. 46 мин.
Полоцк
21:21
21:55
593 км.
12 ч. 56 мин.
Летцы
22:51
22:52
671 км.
14 ч. 26 мин.
Витебск
23:15
23:41
687 км.
14 ч. 50 мин.
Невель 2
01:18
01:20
779 км.
16 ч. 53 мин.
Новосокольники
02:19
02:48
817 км.
17 ч. 54 мин.
Дно
05:13
05:29
981 км.
20 ч. 48 мин.
Батецкая
06:48
06:50
1074 км.
22 ч. 23 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
09:06
1215 км.
1 д. 0 ч. 41 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Калининград → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда