«Кама» — скорый пассажирский поезд РЖД, который ранее связывал Екатеринбург и Москву. Однако современные требования к поездам изменил его маршрут и теперь состав курсирует от Перми. И хотя «Кама» ходит по российской железной дороге более 50 лет, только в 2011 году поезду присвоен статус «фирменный». Сейчас в его составе только современные вагоны, позволяющие пассажирам с комфортом добраться до столицы.

Маршрут

Расписание движения

от Перми до Москвы — 19 часов 58 минут;

от Москвы до Перми — 20 часов 38 минут.

Схема подвижного состава

Класс обслуживания

Тип вагона Характеристика Сервис и услуги Купе 2 нижние и 2 верхние полки шириной 70 см откидной столик защитные планки индивидуальные светильники рацион питания постельное белье полотенца санитарно-гигиенический набор печатные издания Плацкарт аналогичен плацкартным вагонам в других поездах постельное белье

Стоимость билетов

плацкарт — от 2200 рублей;

купе — от 5500 рублей.

Фото фирменного поезда «Кама»