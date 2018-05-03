«Полярная стрела» — скорый пассажирский поезд, курсирующий по российским железным дорогам между городом Лабытнанги (ЯНАО) и столицей. Свое название состав получил не случайно, поскольку город Лабытнанги находится рядом с северным полярным кругом. «Полярная стрела» — молодой поезд, статус фирменного присвоен ему лишь в 2004 году. Однако уже через три года он занял почетное второе место на всероссийском конкурсе фирменных поездов.

Поезд «Полярная стрела»: маршрут

от Москвы до Лабытнанги — 44 часа 9 минут;

от Лабытнанги до Москвы — 44 часа 56 минут.

Поезд «Полярная стрела»: расписание движения состава

Поезд «Полярная стрела»: схема подвижного состава

1 спальный вагон (СВ);

4 купейных вагона;

3 плацкартных вагона;

1 штабной вагон с местом для инвалидов;

1 вагон-ресторан.

Сервис и обслуживание в поезде «Полярная стрела»

Тип вагона Характеристика Сервис и услуги СВ телевизор электрическая розетка горячий ужин или завтрак (на выбор) и напитки постельное белье, полотенца, тапочки гигиенический дорожный набор свежая пресса Купе 2 верхние и 2 нижние полки шириной 70 см с защитными планками и откидным столиком питание комплект постельного белья гигиенический дорожный набор свежая пресса

Стоимость билетов на фирменный поезд «Полярная стрела»

плацкарт — от 3477 рублей;

купе — от 6000 рублей;

СВ — от 13 089 рублей.