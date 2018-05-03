«Гилюй» — скорый пассажирский поезд № 81 сообщением Тында — Благовещенск — Тында. Состав введен в эксплуатацию в 1992 году, но статус фирменного получил лишь через два года. Название фирменного поезда выбрано не случайно — в честь таежной реки Гилюй, протекающей через БАМ. До 2010 года состав был окрашен в сине-голубой цвет, символизирующий амурские реки. Сегодня же серо-красные современные вагоны с логотипом РЖД имеют все фирменные поезда, включая поезд «Гилюй».

Маршрут

из Тынды — по четным числам;

из Благовещенска — по нечетным.

Расписание движения

Благовещенск — Тында — 16 часов 22 минуты;

Тында — Благовещенск — 16 часов 27 минут.

Схема подвижного состава

5 плацкартных вагонов;

6 купейных вагонов;

1 штабной вагон (с местом для инвалидов);

1 вагон-ресторан.

Класс обслуживания

Тип вагона Характеристика Сервис и услуги Купе 2 нижние и 2 верхние полки шириной 70 см защитные планки откидной столик индивидуальные светильники для всех купе: постельное белье в вагонах повышенной комфортности: дорожный гигиенический набор пресса рацион питания Плацкарт аналогичен плацкартным вагонам в других поездах услуга дополнительного питания Вагон-ресторан современный дизайн широкий выбор горячих блюд, закусок, салатов, десертов и напитков заказ блюд с доставкой в купе

Стоимость билетов

общий — от 1200 рублей;

плацкарт — от 1400 рублей;

купе — от 3200 рублей.

Фото фирменного поезда «Гилюй»