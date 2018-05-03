Оформление электронного билета на бланке РЖД

Оформление электронного билета на бланке РЖД

Покупка жд билетов онлайн — это всегда быстро и удобно. Но услуга электронной регистрации доступна не на каждый состав. Как правило, она обозначается специальным значком «ЭР» — тогда проблем с покупкой билета на поезд онлайн не возникнет. После оплаты через интернет, на ваш e-mail придет уведомление с прикрепленным файлом. В нем содержится информация о посадочном талоне. Если электронная регистрация билетов доступна для выбранного поезда, вам достаточно оплатить заказ и предъявить проводнику:

  • удостоверяющий личность документ, на который оформлен проездной;
  • распечатку электронного билета, его изображение на мобильном устройстве или бумажный посадочный талон, полученные в кассе вокзала;
  • документ, подтверждающий право на получение льгот.
Какой бы вариант железнодорожного билета вы не предъявили проводнику, проблем с посадкой не возникнет.
Посадка в вагон осуществляется только по тому документу, который вы использовали при покупке электронного билета.

Как получить бумажные билеты в кассе?

Получить бумажный проездной документ можно двумя способами:
  1. В привокзальной кассе
Оформить бумажный билет можно на любом жд вокзале РФ. Предъявите кассиру документ, удостоверяющий личность, и номер оплаченного через интернет билета (указан в верхней части электронного документа).
  1. В терминале самообслуживания
В основном терминалы расположены на крупных железнодорожных станциях. Они делятся на два вида: самообслуживания и регистрации. Регистрационные терминалы предназначены только для распечатки электронных билетов. А вот через терминал самообслуживания можно получить бумажный проездной. Чтобы оформить бумажный билет на поезд, выберите в меню «Получить ранее оплаченные билеты», укажите номер или отсканируйте штрих-код с распечатанного бланка. Далее введите тип и номер документа, который вы использовали для покупки проездного. Терминал автоматически распечатает билет на бланке РЖД. Дополнительно ничего оплачивать не нужно.
Если на вокзале стоит терминал самообслуживания, кассир оформит бумажный проездной за 50 руб. Если терминала нет, билет выдадут бесплатно.

Что необходимо учесть при получении бумажных билетов?

Оформить бумажные билеты, оплаченные онлайн, можно только на отечественных вокзалах и в городе Петропавловск (Казахстан). Если на поезд не предусмотрена электронная регистрация, а отправление предстоит с территории другой страны, лучше купите посадочный талон в привокзальной кассе. На международные составы билеты оформляются только в железнодорожной кассе. Через терминал самообслуживания можно распечатать билет на бланке РЖД для поезда, следующего в Финляндию. Если через интернет оформлено несколько билетов, то можно получить сразу весь комплект в кассе вокзала или терминале самообслуживания. Достаточно одного из указанных в заказе удостоверений личности. Естественно, ответственность по передаче билетов остальным пассажирам ложится на ваши плечи.
Получить бумажный проездной документ можно только на российском вокзале.

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Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://zhd-online.ru/
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