На 18 апреля 2025 года расписание поездов в городе Пекин (Китай) включает 4 поезда дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала ночью.

Согласно расписанию:

первый поезд отправляется в 02:27 по направлению к станции Пекин;

последний поезд прибывает в 09:35 от станции Пекин.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Пекин (Китай).

Актуальное расписание поездов станции Пекин (Китай), учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!