«Воронеж» — пассажирский состав РЖД, соединяющий столицу России и Воронеж. В свой первый рейс поезд отправился в далеком 1993 году, однако только в 2001 получил статус «фирменного». Изначально его вагоны были окрашены в ярко-синий цвет с надписью «Воронеж», но недавно состав полностью обновили современными комфортабельными вагонами с биотуалетами и кондиционерами.
Маршрут
Фирменный поезд направлением Москва — Воронеж курсирует ежедневно круглый год. Данный состав — ночной, его не стоит путать с другим комфортабельным двухэтажным поездом с сидячими местами, следующему из Воронежа до столицы.
Начальный пункт отправления — станция Воронеж-1, а прибытия — Павелецкий вокзал Москвы. С железнодорожного вокзала Воронежа поезд уходит под номером 025В, а в обратном направлении — 025Я.
Расписание движения
Поезд «Воронеж» проходит расстояние между двумя конечными станциями в 580 км. В пути он делает остановки на 8 станциях: Венев, Узловая, Жданка, Волово, Ефремов, Елец, Липецк, Усмань. Самая длительная стоянка — на станции Елец (31 минута).
Время следования в пути:
из Воронежа до Москвы — 11 часов 20 минут.
из Москвы до Воронежа — 11 часов 26 минут.
Ниже можно ознакомиться с расписанием фирменного поезда № 25 «Воронеж» (время отправления и прибытия — местное).
Поезд укомплектован новыми вагонами с системой кондиционирования, удобными биотуалетами, которые открыты все время движения поезда, электронными табло для информирования пассажиров. В состав включены вагоны повышенного комфорта:
1 «Люкс»;
1 СВ;
9 купейных;
6 плацкартных;
1 штабной;
1 вагон-ресторан.
Особое внимание уделено людям с ограниченными возможностями. Для них и сопровождающих оборудовано специальное купе в штабном вагоне (места № 25 и 26). В вагоне находится специальный туалет, в который без труда можно попасть на инвалидном кресле.
Класс обслуживания
В поезде «Воронеж» есть все для комфортного путешествия: мягкие трансформирующиеся полки для лежания и сидения, свежее льняное белье и белоснежные полотенца, розетки для подзарядки ноутбуков и смартфонов, горячая еда, вежливые проводники.
Если обычного рациона питания недостаточно, можно перекусить разнообразными закусками или полноценно поужинать горячим ароматным блюдом в вагоне-ресторане. Для пассажиров с инвалидностью доступна услуга доставки пищи в купе — достаточно вызвать проводника по специальной кнопке.
Тип вагона
Характеристика
Сервис и услуги
Люкс
2-местное купе
нижний диван и верхняя полка
душевая кабина и туалет
телевизор
розетка 220В
видеопроигрыватель
кнопка вызова-проводника
ужин и завтрак
напитки
постельное белье
полотенца, тапочки
санитарно-гигиенический набор
печатные издания
рацион питания
постельное белье
санитарно-гигиенический набор
печатные издания
Плацкарт
аналогичен плацкартным вагонам в других поездах
постельное белье
Стоимость билетов
Билеты на фирменный поезд «Воронеж» продаются за 90 дней до его отправления как в кассах дальнего следования, так и онлайн. Цена на них постоянно варьируется и зависит от популярности рейса, типа вагона и даты покупки билета.
Стоимость поездки в вагоне:
Каждый путешественник, планируя поездку, мечтает о комфортабельном и оптимальном по стоимости средстве передвижения. Билеты
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура
покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут.
Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:
Ф.И.О.; пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф,
номер бонусной карты (при наличии).
Останется оплатить посадочный талон банковской картой
или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый
посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться
электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен
предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети.
Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите
проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности.
Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности.
При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего
этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета,
должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны
на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие
детям путешествовать одним:
для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах
по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70%
от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет,
то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу
оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без
предоставления отдельного места.
На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет.
До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику.
Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса.
Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого
комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся
только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны
ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять.
Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после
предъявления следующих документов:
назвав кассиру 14-значный номер заказа;
предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен.
Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.