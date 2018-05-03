«Россия» — первый фирменный поезд нашей страны, соединяющий столицу с Дальним Востоком. Состав впервые отправился в путь с перрона Ярославского вокзала Москвы в 1966 году и сразу приобрел популярность у пассажиров. Путешествие на главном поезде страны проходит по территории восьми железных дорог России и через шесть часовых поясов. Вагоны фирменного поезда «Россия» легко узнать — они окрашены в цвет Российского флага. В сентябре 2016 года два состава получили тематическое оформление в рамках акции по защите амурских тигров и дальневосточных леопардов — на них изображены эти исчезающие виды.

Маршрут

из Москвы под номером 002Щ — по нечетным числам,

из Владивостока под номером 001М — по четным числам.

Расписание движения

из Москвы до Владивостока — 6 суток 22 минуты;

из Владивостока до Москвы — 6 суток 2 часа 3 минуты.

Схема подвижного состава

1 спальный вагон (СВ);

5 купейных вагонов;

2 плацкартных вагона;

1 штабной (с местом для инвалидов);

1 вагон-ресторан.

Класс обслуживания

Тип вагона Характеристика Сервис и услуги СВ 2 верхние полки откидным столиком карта-ключ телевизор душевая кабина электрическая розетка кнопка вызова проводника завтрак или ужин на выбор постельное белье, полотенце, тапочки дорожный гигиенический набор печатные издания Купе 2 нижние и 2 верхние полки шириной 70 см с откидным столиком карта-ключ телевизор электрическая розетка кнопка вызова проводника питание постельное белье дорожный гигиенический набор печатные издания Плацкарт аналогичен плацкартным вагонам в других поездах постельное белье (за отдельную плату) Вагон-ресторан современный дизайн широкий выбор горячих блюд, закусок, салатов, десертов горячие и прохладительные напитки заказ блюд с доставкой в купе

Стоимость билетов

плацкарт — от 12 700 рублей;

купе — от 18 400 рублей;

штабной — от 12 400 рублей (места для инвалида и сопровождающего);

СВ — от 38 000 рублей.

Фото фирменного поезда «Россия»