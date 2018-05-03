«Енисей» — скорый пассажирский поезд № 55/56, соединяющий столицы Красноярского края и России. Свое название фирменный состав получил в честь одной из величайших рек Сибири — Енисей. В первую поездку поезд отправился с перрона железнодорожного вокзала Красноярска в декабре 1993 года. Изначально его вагоны были выкрашены в темно-синий цвет, сейчас состав полностью обновлен и выполнен в корпоративных цветах ОАО «РЖД».
Маршрут
Фирменный состав курсирует по маршруту Красноярск — Москва — Красноярск. В пути он проходит несколько крупных городов: Юрга, Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Пермь, Киров, Нижний Новгород, Владимир.
Поезд «Енисей» следует по маршруту круглогодично, отправляясь:
из Красноярска по четным числам;
из Москвы — по нечетным.
Отправной пункт поезда «Енисей» — станция Красноярск-Пасс., а пункт прибытия — Ярославский вокзал столицы. С перрона жд вокзала Красноярска поезд уходит под номером 055Ы, а в обратном направлении из Москвы — 056Ы.
Расписание движения
Поезд 055Ы «Енисей» проходит расстояние между двумя конечными станциями в 4065 км. Время следования в пути:
из Красноярска до Москвы — 2 суток 13 часов 22 минуты;
из Москвы до Красноярска — 2 суток 12 часов 25 минут.
По дороге фирменный состав останавливается на 32 станциях. Самая длинная остановка — на станции Новосибирск-Главный (45 минут).
Фирменный поезд «Енисей»: расписание в таблице (время отправления и прибытия местное).
В составе поезда курсируют только современные вагоны, которые оборудованы биотуалетами, кондиционерами, системой контроля управления доступом в купе, электронными информационными табло и розетками.
Класс обслуживания
«Енисей» — поезд для комфортабельного путешествия. Например, за дополнительную плату в штабном вагоне можно насладиться свежесваренным напитком из кофе-машины или принять горячий душ. В таблице представлена краткая характеристика вагонов фирменного состава:
Тип вагона
Характеристика
Сервис и услуги
СВ
2 верхние полки с откидным столиком
телевизор
карта-ключ доступа в купе
кнопка вызова проводника
розетка 220 В
питание
постельное белье, полотенца
дорожный гигиенический набор
печатные издания
Купе
2 нижние и 2 верхние полки шириной 70 см
откидной столик
защитные планки
индивидуальные светильники
питание
постельное белье
дорожный гигиенический набор
печатные издания
Плацкарт
аналогичен плацкартным вагонам в других поездах
комплект постельного белья
Вагон-ресторан
современный дизайн
широкий выбор горячих блюд, закусок, салатов, десертов и напитков
специальные наборы блюд (завтрак, бизнес-ланч, меню детского питания)
заказ блюд с доставкой в купе
наличный и безналичный расчет
Стоимость билетов
Стоимость поездки по направлению Красноярск — Москва напрямую зависит от спроса на рейс, типа вагона и даты покупки жд билета. Цена билетов на поезд № 055/056 «Енисей» постоянно варьируется и в среднем составляет:
плацкарт — от 4300 рублей;
купе — от 9500 рублей;
СВ — от 20 500 рублей;
штабной — от 8500 рублей (для инвалида и сопровождающего).
Купить билет на фирменный поезд «Енисей» можно в кассе дальнего следования РЖД или прямо сейчас на нашем сайте (без комиссий и переплат).
Каждый путешественник, планируя поездку, мечтает о комфортабельном и оптимальном по стоимости средстве передвижения. Билеты
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура
покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут.
Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:
Ф.И.О.; пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф,
номер бонусной карты (при наличии).
Останется оплатить посадочный талон банковской картой
или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый
посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться
электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен
предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети.
Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите
проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности.
Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности.
При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего
этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета,
должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны
на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие
детям путешествовать одним:
для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах
по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70%
от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет,
то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу
оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без
предоставления отдельного места.
На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет.
До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику.
Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса.
Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого
комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся
только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны
ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять.
Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после
предъявления следующих документов:
назвав кассиру 14-значный номер заказа;
предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен.
Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.