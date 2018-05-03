«Белогорье» — скорый пассажирский поезд повышенной комфортности, соединяющий город воинской славы Белгород и столицу России. Почетный статус «фирменный» поезд Белгород — Москва получил в 2004 году. При его отправлении с перрона Белгорода звучит «Прощание славянки», а по прибытии обратно — гимн города.
Маршрут
Фирменный поезд «Белогорье» курсирует по маршруту Белгород — Москва — Белгород. В отличие от других скорых поездов РЖД по данному направлению, поезд является ночным.
Состав ежедневно отправляется с железнодорожного вокзала Белгорода и прибывает на Курский вокзал Москвы. Из Белгорода он следует под номером 072В, а в обратном направлении — 071В.
Расписание движения
Поезд «Белогорье» Москва — Белгород проходит расстояние между конечными станциями в 697 км за 9 часов. Время следования в пути:
из Белгорода в Москву — 9 часов 56 минут;
из Москвы в Белгород — 9 часов 15 минут.
По дороге фирменный состав останавливается на 6 станциях: Тула, Орел, Курск, Солнцево, Ржава, Прохоровка. Самая продолжительная остановка — на станции Курск (15 минут).
Актуальное расписание поезда фирменного Белгород — Москва — Белгород представлено в таблице (время местное):
В состав поезда входят вагоны двух перевозчиков — ФПК и ТКС. Они различаются по классу обслуживания и количеству предоставляемых пассажирам услуг.
Вагоны ФПК — стандартные, выполненные в серо-красной расцветке с логотипом РЖД. Они оборудованы современными биотуалетами и энергосберегающими светильниками.
Вагоны ТКС имеют повышенный уровень комфорта. Помимо биотуалетов, они оснащены кондиционерами, пластиковыми стеклопакетами, электронными информационными табло.
Класс обслуживания
«Белогорье» — поезд с современными комфортабельными вагонами. В таблице представлена их краткая характеристика:
горячее питание и напитки
комплекты постельного белья
полотенце, тапочки
дорожный гигиенический набор
свежая пресса
Купе (комфорт)
2 нижние и 2 верхние полки шириной 70 см
гигиенический душ
телевизор
розетка 220В
рацион питания
комплект постельного белья
тапочки, полотенце
дорожный гигиенический набор
печатные издания
Купе
2 верхние и 2 нижние полки шириной 70 см
защитные планки
откидной столик
рацион питания
комплект постельного белья
дорожный гигиенический набор
свежая пресса
Плацкарт
аналогичен плацкартным вагонам в других поездах
постельное белье
Ресторан
современный дизайн
широкий выбор горячих блюд, закусок, салатов, десертов и напитков
заказ блюд с доставкой в купе
Стоимость билетов
Цена билетов на фирменный поезд «Белогорье» формируется по системе динамического ценообразования и зависит от спроса на рейс, типа вагона и даты покупки билета. Чем выше класс обслуживания и популярнее направление, тем дороже обойдется поездка.
Стоимость билетов на поезд «Белогорье»:
плацкарт — от 1900 рублей;
купе — от 2800 рублей;
купе (комфорт) — от 3000 рублей;
СВ — от 5600 рублей;
СВ (бизнес-класс) — от 6400 рублей.
Продажа билетов стартует за 90 дней до отправления фирменного состава. Купить жд билеты можно в кассе дальнего следования РЖД или онлайн на нашем сайте (без комиссий).
Каждый путешественник, планируя поездку, мечтает о комфортабельном и оптимальном по стоимости средстве передвижения. Билеты
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура
покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут.
Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:
Ф.И.О.; пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф,
номер бонусной карты (при наличии).
Останется оплатить посадочный талон банковской картой
или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый
посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться
электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен
предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети.
Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите
проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности.
Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности.
При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего
этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета,
должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны
на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие
детям путешествовать одним:
для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах
по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70%
от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет,
то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу
оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без
предоставления отдельного места.
На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет.
До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику.
Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса.
Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого
комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся
только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны
ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять.
Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после
предъявления следующих документов:
назвав кассиру 14-значный номер заказа;
предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен.
Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.