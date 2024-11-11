Маршрут следования и продажа билетов
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07:57
12 ч. 21 мин.
20:18
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Маршрут следования поезда 811Е Омск — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Омск — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Омск
Пассажирский
07:57
0 км.
0 ч. 0 мин.
Любинская
08:38
08:40
50 км.
0 ч. 41 мин.
Называевская
09:43
09:45
146 км.
1 ч. 46 мин.
Мангут
10:10
10:11
189 км.
2 ч. 13 мин.
Маслянская
10:40
10:41
231 км.
2 ч. 43 мин.
Ишим
11:18
11:21
274 км.
3 ч. 21 мин.
Голышманово
12:20
12:21
350 км.
4 ч. 23 мин.
Омутинская
12:47
12:48
394 км.
4 ч. 50 мин.
Заводоуковская
13:43
13:44
463 км.
5 ч. 46 мин.
Ялуторовск
14:04
14:06
484 км.
6 ч. 7 мин.
Богандинская
14:29
14:30
519 км.
6 ч. 32 мин.
Винзили
14:38
14:39
530 км.
6 ч. 41 мин.
Тюмень
15:04
15:19
554 км.
7 ч. 7 мин.
Тугулым
16:07
16:08
613 км.
8 ч. 10 мин.
Юшала
16:21
16:23
630 км.
8 ч. 24 мин.
Талица
16:54
16:56
661 км.
8 ч. 57 мин.
Ощепково
17:16
17:17
691 км.
9 ч. 19 мин.
Камышлов
17:57
17:59
727 км.
10 ч. 0 мин.
Еланский
18:17
18:19
741 км.
10 ч. 20 мин.
Богданович
18:46
18:48
767 км.
10 ч. 49 мин.
Шарташ
20:08
20:09
852 км.
12 ч. 11 мин.
Первомайская
20:12
20:13
853 км.
12 ч. 15 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
20:18
855 км.
12 ч. 21 мин.
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