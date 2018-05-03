Вчера три высокоскоростных поезда «Сапсан» и ряд пригородных поездов, курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, задержались из-за технической неисправности на станции Санкт-Петербург-Товарный-Московский Октябрьской железной дороги (ОЖД). Дело в том, что 21 июля в 11.50 мск на указанной станции ОЖД была обнаружена техническая неисправность, повлекшая за собой сбой в движении ряда пассажирских поездов дальнего следования и трех «Сапсанов». Также был нарушен график движения пригородных поездов Московского направления ОЖД. В частности, были задержаны поезда «Сапсан» № 756 на 8 минут, № 761 и № 763 — на 10 минут. Поезда пригородного и дальнего сообщения задержались в пути от 10 минут до 1 часа. В настоящее время движение восстановлено, а график нормализован.
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