Ленинградский железнодорожный вокзал

Ленинградский железнодорожный вокзал

Ленинградский вокзал (Москва) — единственный пассажирский вокзал в столице, который относится к Октябрьской, а не Московской железной дороге. Он обслуживает около 50 пассажирских поездов дальнего следования. Железнодорожная станция Москва-Октябрьская принимает поезда северного и северо-западного направлений России и зарубежья. Здание Ленинградского вокзала — старое, построено в середине 19-го века. Оно выполнено в русско-византийском стиле и является близнецом Московского вокзала в Петербурге. Такое решение при строительстве было принято не случайно — здания стали символом объединения двух столиц России. Сегодня с Ленинградского вокзала можно добраться до Санкт-Петербурга, Пскова, Мурманска, Петрозаводска. Поражает и расписание пригородных электричек, которые идут в десятки направлений — от Москвы до Твери, Клина, станции Конаково и других городов. С Ленинградского вокзала Москвы в путь отправляются и фирменные поезда до Хельсинки, Таллина и Санкт-Петербурга: «Невский экспресс», «Гранд-экспресс», «Красная стрела», «Лев Толстой», «Смена-А. Бетанкур (двухэтажный)», «Мегаполис» и высокоскоростной поезд «Сапсан». На нашем сайте вы можете ознакомиться с расписанием движения поездов, следующих с Ленинградского вокзала Москвы, а также приобрести билеты на нужный рейс онлайн.

Адрес

Ленинградский жд вокзал находится по адресу: 107140, г. Москва, Комсомольская площадь, д. 3. Рядом с ним располагается Казанский и Ярославский вокзалы, а также станция метро «Комсомольская».

Как добраться?

Самый быстрый и надежный способ добраться до Ленинградского вокзала — на метро. Ближайшие станции — Комсомольская Кольцевая и Комсомольская Радиальная Сокольнической линии. Доехать до Ленинградского вокзала можно и наземным транспортом:
  • автобусы № 40, 122;
  • троллейбусы № 14, 22, 25к;
  • трамваи № 7, 37, 50.

Телефоны

Единая справочная служба РЖД: 8 (800) 775-00-00 Центр содействия мобильности: 8 (800) 775-00-00 доб. 1 Справочная: (495) 262-91-43 Багажное отделение: (495) 262-98-76 Камера хранения Ленинградского вокзала: (495) 260-23-38

Время работы билетных касс

Номер кассы Время работы Комментарий
№ 1 07:40 — 19:30 19:40 — 07:30 Администратор Оформление перевозки транспортного средства (автомобилевоз) Оформление домашних (комнатных) животных на особых условиях Оформление несопровождаемых детей Оформление справок Обед: 13:00 — 14:00, 03:00 — 04:00
№ 2 07:30 — 19:20 19:30 — 07:20 Касса возврата Оформление багажа и живности Обед: 13:00 — 14:00, 02:30 — 03:30
№ 3 07:40 — 19:30 19:40 — 07:30 Обед: 13:00 — 14:00, 03:00 — 04:00
№ 4 07:50 — 19:40 19:50 — 07:40 Обед: 13:30 — 14:30, 03:30 — 04:30
№ 5 07:40 — 19:30 19:40 — 07:30 Обед: 14:00 — 15:00, 02:00 — 03:00
№ 6 07:30 — 19:20 19:30 — 07:20 Обед: 12:00 — 13:00, 03:00 — 04:00
№ 7 07:50 — 19:40 19:50 — 07:40 Обед: 14:30 — 15:30, 03:30 — 04:30
№ 8 07:40 — 19:30 19:40 — 07:30 Обед: 12:30 — 13:30, 02:30 — 03:30 Внеочередное обслуживание инвалидов и участников ВОВ, инвалидов общего заболевания
№ 9 10:00 — 21:40 Обед: 13:30 — 14:30 Внеочередное обслуживание инвалидов и участников ВОВ, инвалидов общего заболевания
№ 10 10:00 — 21:40 Обед: 15:30 — 16:30
№ 11 10:00 — 21:40 Обед: 14:30 — 15:30
№ 12 08:00 — 19:40 Обед: 12:30 — 13:30
№ 13 10:00 — 21:40 Обед: 14:00 — 15:00
№ 14 08:00 — 19:40 Обед: 13:00 — 14:00
№ 15 10:00 — 21:40 Обед: 15:00 — 16:00
№ 16 08:00 — 19:40 Обед: 12:00 — 13:00
№ 17 08:00 — 19:40 Обед: 12:00 — 13:00
№ 18 08:00 — 19:40 Обед: 12:00 — 13:00
№ 19 08:00 — 19:40 Обед: 12:00 — 13:00
№ 20 08:00 — 19:40 Обед: 13:00 — 14:00 Работает при увеличении пассажиропотока
№ 26 круглосуточно Оформление перевозки транспортного средства (автомобилевоз) Оформление домашних (комнатных) животных на особых условиях Оформление несопровождаемых детей
№ 28 11:20 — 23:00 Оформление проездных документов в Калининград и Калининградскую область Оформление международных билетов Хельсинки, Ницца, Париж с возможностью оплатить и сдать билет по банковской карте Обед: 15:00 — 16:00

Услуги на Ленинградском вокзале

  • Информационно-справочные услуги
  • Объявление информации по громкой связи
  • Услуги пребывания/проживания на вокзале
  • Услуги по хранению ручной клади и багажа
  • Транспортные услуги
  • Бесплатный Wi-Fi
  • Коммуникационные услуги
  • Офисные услуги (изготовление ксерокопий)
  • Санитарно-гигиенические услуги
  • Услуги бытового обслуживания
  • Комната матери и ребенка
  • Медпункт (подразделение НУЗ «Узловая поликлиника на станции Ховрино», работает круглосуточно)
  • Услуги платной автостоянки (тарифы)
  • Видеовесточка (бесплатная служба видеопочты. Отправить видеописьмо можно с помощью специальных терминалов)
Для удобства родителей с детьми в зале ожидания установлен специальный детский уголок. На первом этаже можно выпить кофе и перекусить в кафе: «Петергоф», «Венская кофейня», «Daily Food», «Хлеб насущный». Для любителей плотно отобедать на втором этаже открыты рестораны: «Планета суши», «IL Патио», «T.G.I. Friday’s», «Costa Coffee», «Хлеб насущный». В здании Ленинградского вокзала расположены аптека, магазины сувениров, цветов, книг, прессы и военторг. С помощью информационных табло, расположенных на Ленинградском вокзале, можно в любое время узнать время отправления и прибытия поездов. Ниже представлено онлайн табло Ленинградского вокзала.

Расписание поездов дальнего следования

Фото Ленинградского вокзала

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Отзывы пассажиров: 1

  1. Valeron

    Почему в туалете на Ленинградском вокзале Москвы отсутствуют одноразовые покрытия на унитазы.???? На московском вокзале Санкт -Петербурга они есть!!!!!!!

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Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://zhd-online.ru/
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