Вагон № 5 (бистро) поезда «Сапсан»

«Сапсан» — современный поезд с высококлассным обслуживанием. И хотя каждый вагон высокоскоростного состава имеет комфортабельный салон с удобными креслами, наибольшей популярностью пользуется вагон-бистро.

Схема вагона № 5

Вагон-бистро в уникальном скоростном поезде располагается точно по центру состава под номером 5. Здесь можно уютно разместиться и пообедать с присущим «Сапсану» комфортом. В вагоне-бистро размещается до 40 посетителей. Конструкционно салон разделен на две части:
  • барная — для приема пищи посетителями в пути;
  • пассажирская — для проезда пассажиров (на 40 мест).
При этом для удобства посетителей вагонов-бистро часть кресел в продажу не поступает. Для перевозки пассажиров используется не более 20 кресел, остальные — для приема пищи. Для путешественников, желающих насладиться пейзажем из окна и неспешно перекусить, доступно 10 приоконных столов на 4 места каждый. Любители засидеться подольше или просто зашедшие отужинать по достоинству оценят удобство четырех барных столиков. Для ценителей вина и других алкогольных напитков доступна одна барная стойка. Представленная схема поможет заранее выбрать подходящее место для путешествия и встречи с друзьями в вагоне-бистро поезда «Сапсан».

Услуги в вагоне № 5

Вагон-бистро скоростного поезда «Сапсан» относится ко второму классу обслуживания (2Е). В поездке пассажиры могут бесплатно воспользоваться медиацентром, автоматом для чистки обуви и получить гарантированное питание. Медиацентр (информационно-развлекательная система) работает при подключении смартфона, планшета, ноутбука или другого мобильного устройства к сети Wi-Fi. Пассажиры могут почитать полезную информацию (новости, расписание «Сапсана», информацию о поезде) или насладиться просмотром фильмов, прослушиванием музыки и аудиокниг. Остальные услуги предоставляются за отдельную плату:
  • бронирование экскурсий;
  • заказ такси;
  • продажа жд и авиабилетов;
  • мобильный бар;
  • «Сапсан Shop».
Для деловых людей также доступен мини-офис, позволяющий прямо в дороге копировать, печатать, сканировать и отправлять по электронной почте необходимые документы.

Вагон-бистро: что входит в стоимость билета?

Неважно, в каком направлении курсирует скоростной поезд «Сапсан»: «Москва — Санкт-Петербург» или «Нижний Новгород — Москва», никто из пассажиров не останется голодным. Что же входит в билет вагона-бистро «Сапсан»? Он включает депозит 2000 рублей на еду. Питание можно выбрать на свой вкус из предложенного меню. Однако стоит учитывать пару нюансов:
  • недобрали до 2000 рублей — можно взять с собой продукцию на оставшуюся сумму;
  • превысили лимит — придется доплатить отдельно (с выдачей кассового чека).

Меню в вагоне № 5

Меню в ресторане разнообразное: найдется не только кофе, чай, алкоголь или прохладительные напитки, но и горячие блюда, закуски, десерты. Ассортимент еды богатый — от чипсов до салатов, супов и пасты. Цены вполне по карману каждому, например:
  • бутерброд — 150 рублей;
  • блины — от 150 рублей;
  • чай — 80 рублей;
  • эспрессо — 150 рублей;
  • капучино — 200 рублей.
Из алкогольных напитков в меню есть пиво (от 200 до 400 рублей) и вина в бутылках по 0,3 л (белое и красное). Еще одним достоинством поезда «Сапсан» является мобильный бар. За время путешествия можно купить прохладительные и алкогольные напитки, сэндвичи, снэки, десерты, не покидая своего уютного кресла. Их разносят по салону проводники. Позаботилась компания РЖД и о маломобильных пассажирах «Сапсана» — сотрудники помогут приобрести и доставят до места любые выбранные блюда. Услуга доступна и для других пассажиров поезда (как бизнес, так и эконом класса).

Фото вагона-бистро поезда «Сапсан»

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Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://zhd-online.ru/
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