Четвертый вагон скоростного поезда «Сапсан» относится к классу «Экономический». Как и другие вагоны фирменного состава, вагон № 4 больше похож на салон самолета. Он оборудован мягкими удобными креслами для комфортабельного путешествия, двумя багажными отделениями и гардеробом.
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