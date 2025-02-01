Расписание поездов Ушумун - Свеча
Какие поезда ходят по этому маршруту
Для просмотра актуальных данных по
наличию билетов, необходимо обновить информацию:
Загрузить актуальное расписание
Погода на станциях Ушумун и Свеча
Маршрут движения поездов Ушумун - Свеча
Расстояние между станциями составляет
5741
км.
Приблизительное время следования составляет:
4 д. 20 ч. 47 мин.
-
4 д. 20 ч. 11 мин. –
время в пути на поезде 099Э (самый быстрый поезд);
-
4 д. 21 ч. 22 мин. –
время в пути на поезде 001Э (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 2
поезда
без пересадки.
Билеты на поезд Ушумун - Свеча
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Карта маршрута Ушумун
- Свеча
Стоимость билетов на поезд Ушумун - Свеча по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
-
Плацкарт: 15948 рублей.
-
Купе: 23922 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Ничего плохого не могу сказать об этом поезде. Обычный ЖД поезд. Поездка не вызвала ни положительных, ни отрицательных эмоций. Ехали из Южно-Сахалинска в Тымовск.
Практически единственный нормальный и быстрый способ передвижения по Сахалину. Поезд хороший, проводники бывалые.
Не знаю, что написать про поезд, а в от про проводников хотелось бы отметить отдельно, что женщины очень приветливые и всегда помогут, если появляются вопросы. Отдельная благодарность Анжеле Николаевне.
Ехал с командировки с сотрудниками с работы, мест хватило на всех, в поезде очень даже комфортно, поездка прошла незаметно для всех, персонал вполне приветливый. Места обошлись по небольшой цене.
Сервис стал гораздо лучше, хотя, до нормального еще, до сих пор, очень далеко, я про сан.узлы, которые за 160 часов, как бы их не старались держать в порядке, становятся совсем никудышными.
Если честно, я в восторге! Ехала в 15 вагоне и ни разу еще в поездах такой чистоты не встречала. Порядок необыкновенный. Душ и биотуалеты в отличном состоянии. Вода теплая льется хорошо. Почти 7 суток дороги прилетели незаметно.
Экономия времени
Не тратьте свою жизнь на очереди и общение
через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из
дома.
Удобный поиск
Подберём оптимальный вариант по времени
отправления или прибытия и стоимости билета.
Онлайн бронь
Определившись с поездом, вы можете купить ЖД
билет по выгодной цене за пару минут.
Безопасная оплата
Несколько форм оплаты билетов. В момент
оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!