Маршрут следования и продажа билетов
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18:55
1 д. 1 ч. 7 мин.
20:02
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Маршрут следования поезда 937Ж Волгоград — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Волгоград — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Волгоград 1
18:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Зензеватка
21:29
21:31
120 км.
2 ч. 34 мин.
Петров Вал
22:25
22:27
182 км.
3 ч. 30 мин.
Карамыш
00:14
00:16
276 км.
5 ч. 19 мин.
Саратов 1
Пассажирский
01:54
02:34
348 км.
6 ч. 59 мин.
Аткарск
04:04
04:06
425 км.
9 ч. 9 мин.
Ртищево 1
05:45
06:15
518 км.
10 ч. 50 мин.
Пенза 1
09:07
09:41
651 км.
14 ч. 12 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
20:02
1004 км.
1 д. 1 ч. 7 мин.
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