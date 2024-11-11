Маршрут следования и продажа билетов
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17:05
1 ч. 0 мин.
18:05
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Маршрут следования поезда 928Е Екатеринбург — Шувакиш на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Шувакиш с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
17:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Шувакиш
18:05
9 км.
1 ч. 0 мин.
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