Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 851М Москва — Тула. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 16 июля 2025 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 851М Москва — Тула на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Тула с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
17:34
0 км.
0 ч. 0 мин.
Новохохловская
17:42
17:43
5 км.
0 ч. 8 мин.
Текстильщики
17:45
17:46
6 км.
0 ч. 11 мин.
Печатники
17:48
17:49
7 км.
0 ч. 14 мин.
Подольск
18:23
18:24
37 км.
0 ч. 49 мин.
Серпухов
19:01
19:02
92 км.
1 ч. 27 мин.
Тарусская
19:18
19:19
114 км.
1 ч. 44 мин.
Ясногорск
19:43
19:44
147 км.
2 ч. 9 мин.
Тула
Московский Вокзал
20:08
178 км.
2 ч. 34 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Тула Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
В поезде чисто и комфортно, только не работает файфай по дороге. Хотела в интернете поработать – не получилось. Вагоны не старые и это большой плюс. Как минимум – они не дребезжат как заезженные вагоны.
В туалете сильно воняет мочей. Не зайти и рядом невозможно в вагоне находиться. Куда смотрит персонал не понятно. Да и в целом сервис в этом поезде оставляет желать лучшего.
По факту – это самая обычная электричка, людей набито под завязку и через край. А цена на билет заоблачная. За что платим-то? Реально – нет никакого нормального сервиса!!!
Вот по факту. Негде зарядить телефон. Пара розеток и те всегда заняты. Это же электропоезд – неужели так сложно провести USB зарядку для каждого пассажира, например в кресле?!
Не поняла по какому принципу распределяются вагоны. У нас были жесткие сидения желтого цвета. Сидеть невозможно. В соседнем вагоне были мягкие сидения. Хотя цена на билет был одна и та же!!!